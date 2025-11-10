高雄前鎮水產運銷中心工程已完工 預計今年底交給漁業署使用

前鎮漁港完工照片之一。 圖：國土署提供

[Newtalk新聞] 媒體日前報載「高雄前鎮水產運銷中心挨批完工遙遙無期」，內政部國土管理署今（10）天對外表示，此案為農業部漁業署委託內政部國土管理署南工分署代辦，該工程已於今(114)年8月25日完工，10月31日完成初驗複驗，目前辦理驗收及取得使用執照作業中，預計在今年底前驗收合格後，點交給農業部漁業署使用。

內政部國土管理署表示，該案先前因統包廠商施工問題，造成部分梁柱接頭主筋位置牴觸的施作缺失，現在已全數改善，並經由第三方公正單位高雄市土木技師公會鑑定補強結果，確認結構安全無虞後，才接續進行樓板外牆等結構體工程。

國土署最後補充，漁業署在該工程規劃設計階段，邀集高雄市政府海洋局、高雄區漁會及攤商代表進行數十場會議，並由高市府彙整使用需求後，納入整體設計施作，待運銷中心正式啟用後，一樓之樓地板面及攤位大小，皆比既有魚市場內之作業場域更加寬敞，便於相關作業。

國土署強調，此建設攸關前鎮漁港轉型及推動永續遠洋漁業發展的關鍵，在跨部會專業合作及地方共同投入推動下，未來可讓台灣捕撈到的遠洋漁產能透過現代化管理模式進行處理，並與國際漁業及周邊產業發展趨勢接軌。

