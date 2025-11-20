南部中心／陳姵妡、鄭兆佐 高雄報導

高雄前鎮，居然出現一名男子，持刀在街道上徘徊，引起居民恐慌，原來是當地住戶蕭姓男子，跟媽媽下午起口角後，情緒狀況不佳，手持刀械在路上走動，看到人就開嗆，後來員警到場喝令他放下，他嚇得丟刀，坐在地上。





高雄前鎮男持刀徘徊引居民恐慌 疑情緒不穩「遇人就嗆」

蕭男疑似因為跟母親起口角，情緒狀況不佳，才會手持刀械於道路上走動。（圖／民視新聞）

男子情緒激動，拿著刀走出來，接著就跟一名長輩，在路口吵了起來。男子手中拿著刀械，在馬路上晃來晃去，嚇得鄰居急忙報警，男子跟阿嬤吵完還不夠，聽到其他鄰居出聲制止，男子又拿著刀，往鄰居家走去，恐嚇意味濃厚。目擊民眾：「（鄰居）出來要看，他樓下下來就要抓她這樣，他就說要拿刀砍人，是沒有對她怎樣，就是大小聲吼她。」目擊民眾：「下午一點多，就已經在上面跟媽媽吵架，他就發飆啊，就忽然跑下來，手持武器。」

廣告 廣告





高雄前鎮男持刀徘徊引居民恐慌 疑情緒不穩「遇人就嗆」

員警趕到現場後，立即喝斥蕭男將刀械放下，他馬上把刀丟掉，坐在地上。（圖／民視新聞）





鄰居透露，蕭姓男子跟媽媽，承租公寓很久了，這回是第一次跑出來鬧事，蕭男疑似因為跟母親起口角，情緒狀況不佳，才會手持刀械於道路上走動，員警趕到現場後，立即喝斥將刀械放下，他馬上把刀丟掉，接著坐在地上。高市警前鎮分局草衙所長顏靜逸：「在警力戒護下由蕭男家人陪同就醫，現場均無人受傷，本案將依違反刑法恐嚇公眾罪，及社會秩序維護法，調查後移請高雄地方檢察署據以偵辦。」據了解，被蕭男持刀騷擾的鄰居，約有三到四戶，幸好他沒有真的出手傷人，現場無人受傷。





原文出處：高雄前鎮男持刀徘徊引居民恐慌 疑情緒不穩「遇人就嗆」

更多民視新聞報導

社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警躲攻擊"摔落樓梯"受傷

房仲爸偷約女業務一週六次！鹹濕對話「明明有高潮」成鐵證 女嬌嗲喊：運動夠了會瘦

雙方停車問題釀風波! "住戶持開山刀恐嚇"鄰居全都錄

