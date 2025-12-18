高雄創新防疫演練 影片模擬非洲豬瘟現場實戰

▲高雄市動物保護處辦理「非洲豬瘟防疫演練會議」，透過預先拍攝的實境處置影片，與雲林、嘉義、台南、屏東、台東等縣市動物防疫機關共同觀摩研討，強化防疫量能。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為因應國際重大動物傳染病威脅並提升基層防疫人員的應變能力，高雄市動物保護處18日採創新模式辦理「非洲豬瘟防疫演練會議」，透過預先拍攝的實境處置影片，邀請農業部動植物防疫檢疫署、國立屏東科技大學獸醫學院等專家，以及雲林、嘉義、台南、屏東、台東等縣市動物防疫機關共同觀摩研討，期能整合跨縣市的防疫資源，構築更嚴密的區域防疫陣線。

▲高雄市政府農業局副局長高鎮遠致詞

傳統的實地演練常受限於場地與人體防護裝備的束縛，觀察視角有限，本次特別採取「預先拍攝、現場觀摩」的策略，完整記錄從接獲疫情通報、發生場管制、動物人道處理到後續場所消毒的標準作業程序（SOP），透過影片細膩的運鏡與剪輯，讓與會的各縣市防疫精英能如同親臨現場，深入探討處置細節。

活動特別邀請屏科大獸醫學院邱明堂院長進行專業指導。邱院長針對影片中的防護衣穿脫規範、生物安全隔離措施等關鍵指標給予高度肯定，並提出多項精進建議，協助第一線防疫人員在執行任務時能兼顧效率與個人防護安全。

▲農業部動植物防疫檢疫署 蔡政達科長致詞

農業部防檢署蔡政達科長表示，雲林以南是台灣畜牧業的精華地帶，透過高雄市舉辦的這場演習，不僅展現了防疫工作的落實與純熟的技術，更建立了良好的跨區域聯防體系，這對於防範口蹄疫、非洲豬瘟及高病原性禽流感等疾病具有重要意義。

高雄市動保處葉坤松處長強調，防疫如同作戰，高雄作為重要的畜牧重鎮，不僅要做好門戶管制的「守勢」，更要強化應變處理的「攻勢」。透過跨縣市的交流，能讓資源共享、量能加乘。未來將持續精進並定期滾動式修正防疫手冊，同時也呼籲業者務必落實場內各項生物安全措施，如發現養豬場有異常死亡或疑似疫情，應立即通報防疫機關，共同守護台灣畜牧產業的安全與永續發展。（圖╱高市府農業局提供）