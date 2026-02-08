高雄劇《動物園》揭開保育員日常 壽山動物園躍上國際串流平台
記者鍾和風/高雄報導
由「高雄劇」投資製作並於高雄拍攝取景、以高雄壽山動物園成為主要場景的影集《動物園》，攜手壽山動物園揭開動物園後場的日常樣貌，打造臺灣首部以動物園為背景的職人劇，並正式宣布將於2月20日在Disney+平台全球首播。昨（7）日製作人唐在揚、導演蘇文聖，以及主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳一同回訪壽山動物園，舉辦粉絲見面會並探望動物好友，邀請喜愛壽山動物園與動物的粉絲朋友準時收看影集《動物園》。
觀光局長高閔琳表示，壽山動物園深受全台大小朋友喜愛，長期吸引電影及電視節目進駐拍攝取景，其中魏德聖導演電影《BIG》即以壽山動物園紅毛猩猩咪咪作為動物女主角，獲得全國廣大迴響。本次影集《動物園》由知名設計動畫師蘇文聖跨界執導，市府觀光局與文化局再度攜手合作，透過優質影視內容結合高雄城市觀光行銷與動物保育教育推廣，並以壽山動物園為劇集主要場景，由邵雨薇、王柏傑、李淳飾演動物保育員，細膩呈現人與動物之間的互動、信賴與友誼，讓觀眾看見保育員工作的辛勞與成就，進一步推展動物保育與生命教育，期盼藉由Disney+影視平台的國際傳播，將壽山動物園與高雄城市觀光魅力推向全球，提升城市知名度與觀光效益。
2024年12月底影集《動物園》結束動物園場景拍攝。(圖/影集《動物園》提供)
文化局副局長簡嘉論指出，「高雄劇」計畫致力於扶植優質影視內容，影集《動物園》是市府從投資、協拍到行銷推廣一路陪伴的亮眼成果。本次拍攝在文化局協助下，劇組除深入壽山動物園拍攝，更將鏡頭延伸至高雄駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、鼓山車站及輕軌捷運等在地指標地景，展現高雄豐富多元的城市風貌與完善的協拍環境，也體現市府跨局處合作、以影視帶動觀光的加乘效益。
壽山動物園表示，三位主要演員邵雨薇、王柏傑與李淳在影集開拍前，皆接受保育員實地訓練。昨日演員與劇組人員再度回到壽山動物園舉辦粉絲見面會，分享與動物近距離相處的拍攝經驗，並號召民眾支持動物保育、加入動物認養行列，同時在園方保育員引導下，餵食新朋友鵜鶘，探訪曾照養的白犀牛與非洲象，重溫與動物相處的美好時光。
主要演員重返壽山動物園探訪園區動物。(圖/影集《動物園》提供)
演員邵雨薇分享，首次飾演保育員，感受到這份工作不僅是一份職業，更是一種回到初心的勇氣，希望觀眾能在故事中找到屬於自己的療癒時刻。王柏傑表示，詮釋保育員角色讓他學會以更溫柔的方式面對生命，體會到專業之外更需要耐心與同理心。李淳則提到，大象並非容易信任人類的動物，唯有長時間互動與培養感情，才能獲得牠們的信任。
導演蘇文聖表示，影集《動物園》歷時五年籌備，特別感謝壽山動物園在拍攝期間全力協助，讓劇組得以深入動物園後場，真實呈現保育員的工作日常。為預祝影集收視表現亮眼，觀光局特別準備以園區黑熊「波比」為原型的超人氣吉祥物「高雄熊」玩偶致贈劇組，文化局亦送上象徵好運的「好彩頭」，祝福影集收視長紅、點閱破表。
主要演員回訪壽山動物園並在保育員引導下餵食鵜鶘。(圖/影集《動物園》提供)
壽山動物園補充，自2月20日起影集《動物園》每週五於Disney+播出，邀請觀眾一同深入壽山動物園，感受人與動物、人與人之間溫柔細膩的互動，共譜浪漫且療癒的動物園故事。關心動物日常、希望為動物盡一份心力的民眾，歡迎加入動物認養行列，並追蹤「壽山動物園」臉書與IG粉絲團，詳情請至「壽山動物園」臉書粉絲團（https://www.facebook.com/ShouShanZoo）查詢。
其他人也在看
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
《世紀血案》寇世勳道歉了 作為前輩自責「造成二次傷害」拜託劇組一件事
電影《世紀血案》引發爭議，主演之一的寇世勳今（8）日發聲道歉，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
寒流快到了！濕冷「雲街」已在台灣上空 鄭明典：氣溫將明顯下降
[Newtalk新聞] 寒流自今(7)日起逐漸南下，預計影響至9日清晨，低溫可能下探至6度。對此，前中央氣象局長鄭明典分享夜間影像，從圖中可以看到，代表極冷空氣的前緣的「雲街」已在台灣上方，且是含水量高的低雲。因此鄭明典示警，「等雲街到達，氣溫還會明顯降一波」。 氣象署指出，寒流今天逐漸南下，影響時間將持續到明天至9日清晨。明晚到9日清晨是這波寒流溫度最低的時間，桃園以北、東半部低溫8到10度；高屏、台東11到14度；北部沿海空曠和近山區等局部地區可到6到8度。預計9日白天才會回溫。 對此，鄭明典今日在臉書上分享夜間的衛星雲圖。鄭明典解釋，夜間影像也可以辨識雲街，圖片中紅色代表液態水含量高的低雲或霧，白灰色則是冰晶為主的中高雲。目前已可以很明顯地看到，代表極冷空氣前緣的雲街，已在台灣上方，且幾乎都是低雲，預計等雲街到達，氣溫還會有另一波下溫。查看原文更多Newtalk新聞報導川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
Janet自曝3年憂鬱病史！MIT才女曾被老師投訴險退學 拍內衣廣告翻轉人生
女星謝怡芬Janet曾獲金鐘獎行腳節目主持人肯定，跨界戲劇演出入圍金鐘獎女配角，她在〈話時代人物〉分享，父母親年輕時赴美留學，後來在休士頓結婚定居，Janet一出生就在美國，是從小阿嬤帶大的德州女孩，來台灣前她只會說台語跟英文，阿嬤是Janet心中真正的偶像，單親拉拔3個孩子，40歲還到非洲當義工、學了流利的法文，她很愛用台語叫阿嬤「鳳山美人」，但常常不小心說成「鳳山米漿」。
這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！
畫面中可見李冰冰以俐落黑色禮服登場，氣場依舊是熟悉的國際影后等級；一旁的妹妹則以深綠西裝造型現身，風格幹練成熟，散發典型女強人氣場。兩人一柔一剛卻同樣高級，並肩畫面不只沒有被比下去，反而呈現出「雙強配置」的視覺張力，也難怪評論區幾乎一面倒稱讚：「這家基因...
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。