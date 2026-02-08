高雄劇《動物園》揭開保育員日常 壽山動物園躍上國際串流平台

記者鍾和風/高雄報導

由「高雄劇」投資製作並於高雄拍攝取景、以高雄壽山動物園成為主要場景的影集《動物園》，攜手壽山動物園揭開動物園後場的日常樣貌，打造臺灣首部以動物園為背景的職人劇，並正式宣布將於2月20日在Disney+平台全球首播。昨（7）日製作人唐在揚、導演蘇文聖，以及主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳一同回訪壽山動物園，舉辦粉絲見面會並探望動物好友，邀請喜愛壽山動物園與動物的粉絲朋友準時收看影集《動物園》。

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園深受全台大小朋友喜愛，長期吸引電影及電視節目進駐拍攝取景，其中魏德聖導演電影《BIG》即以壽山動物園紅毛猩猩咪咪作為動物女主角，獲得全國廣大迴響。本次影集《動物園》由知名設計動畫師蘇文聖跨界執導，市府觀光局與文化局再度攜手合作，透過優質影視內容結合高雄城市觀光行銷與動物保育教育推廣，並以壽山動物園為劇集主要場景，由邵雨薇、王柏傑、李淳飾演動物保育員，細膩呈現人與動物之間的互動、信賴與友誼，讓觀眾看見保育員工作的辛勞與成就，進一步推展動物保育與生命教育，期盼藉由Disney+影視平台的國際傳播，將壽山動物園與高雄城市觀光魅力推向全球，提升城市知名度與觀光效益。

2024年12月底影集《動物園》結束動物園場景拍攝。(圖/影集《動物園》提供)

文化局副局長簡嘉論指出，「高雄劇」計畫致力於扶植優質影視內容，影集《動物園》是市府從投資、協拍到行銷推廣一路陪伴的亮眼成果。本次拍攝在文化局協助下，劇組除深入壽山動物園拍攝，更將鏡頭延伸至高雄駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、鼓山車站及輕軌捷運等在地指標地景，展現高雄豐富多元的城市風貌與完善的協拍環境，也體現市府跨局處合作、以影視帶動觀光的加乘效益。

壽山動物園表示，三位主要演員邵雨薇、王柏傑與李淳在影集開拍前，皆接受保育員實地訓練。昨日演員與劇組人員再度回到壽山動物園舉辦粉絲見面會，分享與動物近距離相處的拍攝經驗，並號召民眾支持動物保育、加入動物認養行列，同時在園方保育員引導下，餵食新朋友鵜鶘，探訪曾照養的白犀牛與非洲象，重溫與動物相處的美好時光。

主要演員重返壽山動物園探訪園區動物。(圖/影集《動物園》提供)

演員邵雨薇分享，首次飾演保育員，感受到這份工作不僅是一份職業，更是一種回到初心的勇氣，希望觀眾能在故事中找到屬於自己的療癒時刻。王柏傑表示，詮釋保育員角色讓他學會以更溫柔的方式面對生命，體會到專業之外更需要耐心與同理心。李淳則提到，大象並非容易信任人類的動物，唯有長時間互動與培養感情，才能獲得牠們的信任。

導演蘇文聖表示，影集《動物園》歷時五年籌備，特別感謝壽山動物園在拍攝期間全力協助，讓劇組得以深入動物園後場，真實呈現保育員的工作日常。為預祝影集收視表現亮眼，觀光局特別準備以園區黑熊「波比」為原型的超人氣吉祥物「高雄熊」玩偶致贈劇組，文化局亦送上象徵好運的「好彩頭」，祝福影集收視長紅、點閱破表。

主要演員回訪壽山動物園並在保育員引導下餵食鵜鶘。(圖/影集《動物園》提供)

壽山動物園補充，自2月20日起影集《動物園》每週五於Disney+播出，邀請觀眾一同深入壽山動物園，感受人與動物、人與人之間溫柔細膩的互動，共譜浪漫且療癒的動物園故事。關心動物日常、希望為動物盡一份心力的民眾，歡迎加入動物認養行列，並追蹤「壽山動物園」臉書與IG粉絲團，詳情請至「壽山動物園」臉書粉絲團（https://www.facebook.com/ShouShanZoo）查詢。