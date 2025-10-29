高雄加強列管40場高風險養豬場 防堵非洲豬瘟
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市有391家養豬場，配合農業部第二輪防疫精進措施，列管40家高風險養豬場，即日起每日嚴加稽查、斃死豬異常採檢，全面防堵非洲豬瘟。
農業局將養豬場依風險分級，針對廚餘養豬轉用飼料4場，以及曾經廚餘養豬31場，加強入場稽查，避免偷餵豬隻廚餘。
農業局每日監控斃死豬數量，鎖定前5名斃死豬較多養豬場，加強風險控管，一旦豬農通報異常或死豬量異常，將採檢送驗，以降低感染風險。
新措施上路首日，農業局未查獲違規或異常養豬場，持續補助養豬場消毒水，要求豬農加強自主防疫，養豬場每日全面消毒，管制人車進出養豬場，包括飼料車、化製車等，務必人車全面消毒。
此外，全國禁宰豬隻15天，高雄4處肉品批發市場持續休市，農業部要求每日全面進修消毒，由防檢署高雄分署監督確認執行完成。
高雄目前冷凍豬肉供應穩定，餐飲業以冷凍豬肉製成各式料理，鳳山行政中心頂樓餐廳自助餐業者推出豬排、滷豬肉、胡椒炒肉等，民眾愛吃買氣佳，不受疫情影響。
根據中央畜產會資料，目前雞隻等家禽產地交易價格平穩，農業部也設有肉類供應調度平台，高雄有7家肉類供應商，可供餐飲團膳業者選擇。
民眾若有肉品需求，豬肉可聯繫台灣冷凍肉品工業同業公會，禽肉可聯繫中華民國禽肉行銷發展協會協助媒合。
