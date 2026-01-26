高雄加碼婚育宅與育兒租金補貼 陳其邁：減輕年輕家庭居住及育兒負擔

高雄市政府持續加大對年輕家庭的支持力道。市長陳其邁26日視察大寮社會住宅時宣布，市府正式推出「婚育宅40%」及全面升級的「育兒租金補貼2.0」，透過「安居」與「扶持」雙軌並進的住宅政策，實質減輕新婚與育兒家庭的居住及養育負擔，盼讓年輕世代在高雄「敢婚、願生、樂居」。

↑圖說：陳其邁市長視察「婚育宅加碼」首波標的大寮社宅，宣布加碼婚育宅、育兒租金補貼2.0雙軌計畫。（圖片來源：高雄市都發局提供）

陳其邁指出，面對高房價與育兒壓力，市府在住宅政策上做出突破，未來由市府自建或多元開發取得的社會住宅，除銜接中央「青年婚育租屋協助專案」保留20%婚育戶外，高雄更進一步加碼至40%。凡新婚家庭或育有0至6歲幼兒者，皆可優先申請入住，租期最長可達12年，提供穩定且可負擔的居住選項。首波「婚育宅」將於大寮社宅推出，預計於115年中旬招租時提供約154戶；至121年，市府目標累計提供1,000戶婚育宅，展現全力力挺育兒家庭的決心。

↑圖說：高雄市「婚育宅40%」及「育兒租金補貼2.0」政策說明（圖片來源：高雄市都發局提供）

在經濟扶持方面，高雄同步推出「育兒租金補貼2.0」，補助對象擴大至育有0至12歲子女的租屋家庭，涵蓋中央300億元租金補貼戶、市府加碼補貼戶，以及居住於高雄市或中央國家住都中心興建社會住宅的家庭，相關經費由市府運用囤房稅稅收支應。補貼設計採「疊加式加碼機制」，考量0至2歲為托育支出最高的階段，家中若有0至2歲幼兒，補貼金額加權至1.5倍；若12歲以下子女設籍高雄，每名子女再加碼2,000元。以育有兩名子女、其中一名為0至2歲且皆設籍高雄的家庭為例，每年可領取1萬6,000元補貼，三名子女家庭最高可達2萬4,000元，並採一次性年度發放，提供即時且有感的支持。

↑圖說：大寮社宅將於115年中旬完工招租，市府配合中央既有20%保留戶數政策再加碼20%，將提供共40%、154戶婚育宅開放新婚及育兒家庭申請入住，同時擴大升級為「育兒租金補貼2.0」，支持婚育家庭。（圖片來源：高雄市都發局提供）

都市發展局長吳文彥補充，大寮社會住宅為地上10層、地下2層建築，共規劃384戶，涵蓋套房、一房至三房等多元房型，並設置完善的機車與汽車停車空間。住宅設計強調通風採光與綠意景觀，戶戶浴廁對外開窗，一樓並規劃店鋪、托嬰中心、身障社區式日間與居住服務據點等社福設施，兼顧生活機能與家庭需求。其中婚育宅比例將由關懷戶及一般戶配置中合計提供40%，提高新婚與育兒家庭入住機會。

市府強調，未來將持續與內政部及國家住宅及都市更新中心合作，穩健推動社會住宅興辦，同時落實施工安全、品質管控與智慧工地管理，朝向居住正義與智慧宜居城市邁進，成為青年與育兒家庭最堅實的後盾。

