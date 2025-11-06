高雄加碼補助豬肉攤商1.5萬 每攤最高可領4.5萬

（中央社記者林巧璉高雄6日電）非洲豬瘟防疫，高雄市不少市場豬肉攤商配合自主暫停營業；經濟部先前公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市長陳其邁今天宣布，除全面免收公有市場豬肉攤位使用費1個月，再加碼補助高雄市每攤1.5萬元。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，為落實非洲豬瘟防疫工作並兼顧攤商生計，高雄市傳統市場許多豬肉攤商主動配合防疫政策，自主暫停營業；為體恤攤商辛勞，市府上月底宣布全面免收豬肉攤位使用費1個月，陳其邁今天宣布，加碼補助高雄市每攤新台幣1.5萬元。

經發局表示，高雄市除全面免收公有市場豬肉攤位使用費1個月外，配合經濟部公布傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元，市府再加碼補助高雄市每攤1.5萬元，以實際行動支持攤商，攜手共同度過防疫與經營雙重挑戰。

經發局說明，依經濟部公布，此次補助對象為高雄市列管有案公民營零售市場及攤集場的專營販售生鮮溫體豬肉攤商，攤商有營業事實，並於此次非洲豬瘟疫情前就有在市場內販售。經濟部每攤補助3萬元，高市府再加碼每攤補助1.5萬元，高雄市每攤共補助4.5萬元。

經發局表示，後續將配合經濟部期程辦理，自禁宰禁運期限解除後，主動派員至各市場協助各場管理單位及豬肉攤商提出申請並完成造冊。

針對市場沒有管理委員會組織的部分，將由經發局派員協助現場造冊，再由市府統一函送經濟部商業發展署審核，經該署審核通過後，補助款項將直接撥付至攤商提供銀行帳號。（編輯：陳仁華）1141106