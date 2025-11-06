高雄加碼補助豬肉攤商1.5萬！每攤最高可領4.5萬

國內爆發非洲豬瘟疫情，對豬肉產業造成嚴重衝擊。台中出現首例個案後，全台隨即實施豬隻禁宰禁運措施，市值數億元的產業鏈瞬間停擺，每多停業一天，損失金額難以估算。豬農與市場豬肉攤商配合政府防疫政策，自主暫停營業，承受巨大經濟壓力。

總統賴清德於6日宣布重大決定，自7日起恢復豬隻運宰作業，8日市場即可開始供應溫體豬肉。這項消息為焦急等待的業者帶來一線曙光，產業鏈可望逐步恢復正常運作。

高雄市政府迅速回應產業需求，市長陳其邁於6日宣布加碼補助方案。除配合經濟部公布的傳統市場生鮮豬肉攤每攤補助3萬元外，高雄市府額外加碼補助1.5萬元，使每個符合資格的攤商可獲得總計4.5萬元的補助金。此外，公有市場豬肉攤位使用費將全面免收一個月，以實際行動支持受影響的攤商。

補助對象明確界定為高雄市列管有案公民有零售市場及攤集場的專營生鮮溫體豬肉攤商。申請條件包括：攤商須有實際營業事實，在非洲豬瘟疫情發生前即在傳統市集內從事生鮮溫體豬肉販售，且在疫情後配合活體豬禁宰禁運政策而暫停販售，造成實際損失。

經發局說明後續申請流程，將配合經濟部期程辦理。禁宰禁運期限解除後，經發局將第一時間主動派員至各市場，協助管理單位及豬肉攤商提出申請並完成造冊。對於無管理委員會組織的市場，經發局將派員協助現場造冊作業。完成造冊後，市府將統一函送經濟部商業發展署審核，審核通過的補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。

這項補助措施推出的時機恰逢政府普發現金1萬元的登記階段。而普發現金採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等5種方式進行。5日至9日為預登記期間，採身分證字號或居留證號尾數分流登記。5日為尾數0、1，6日為尾數2、3，7日為尾數4、5，8日為尾數6、7，9日為尾數8、9。10日起則不限尾數，所有民眾均可登記。

根據財政部統計，預登記首日截至晚間9點，已有超過104萬名民眾完成登記。10日前登記成功者，款項將於11日傍晚6點起至12日陸續入帳。11日後登記成功者，將於登記後2個營業日內入帳。民眾可於13日起至官網查詢登記結果。

除線上登記外，17日起至明年4月30日止，民眾可持健保卡與提款卡至全台合作銀行ATM進行提領。24日起也可前往郵局臨櫃領取現金。家中有未成年子女者，未滿7歲應由父母或監護人代領；7至未滿13歲可由本人自行領取或由父母監護人代領。代領登記時需注意是看家長的身分證字號尾數。

