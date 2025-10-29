高雄勇奪「年度卓越城市」全國之最！

▲《天下雜誌》舉辦「2025標竿城市」評選，高雄市整體表現獲肯定，榮獲「年度卓越城市」殊榮，並於「永續幸福城市獎」名列六都第二，陳其邁分享，城市治理一刻不能鬆懈，要不斷努力、自我超越，今天特別向所有首長、獲獎城市請益學習。

陳其邁：城市治理一刻不鬆懈，持續創新超越、讓高雄更好

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄再度榮耀全國！在《天下雜誌》舉辦的「2025天下標竿城市」評選中，高雄市以卓越表現脫穎而出，勇奪全國最多獎項，包含2座首獎與3座優選，榮登「年度卓越城市」之冠，更在「永續幸福城市獎」中名列六都第二，展現高雄在永續治理、經濟成長與社會進步三大面向的全面實力。

市長陳其邁率領市府團隊出席頒獎典禮時表示，感謝《天下雜誌》的肯定，這項榮譽屬於所有努力的市民與團隊。他強調，城市治理一刻都不能鬆懈，「高雄要不斷自我超越，持續用創新方法解決問題，讓城市更進步、生活更幸福。」

廣告 廣告

高雄市今年獲獎計畫涵蓋交通、農業、生態與智慧經濟多元領域，展現城市治理的整體能量。交通局以「標線創造，人行有感」奪得首獎，改善行人安全與城市步行環境；農業局以「高雄植醫來幫忙」獲優選，推動友善農業與病蟲害智慧防治；觀光局與客委會攜手野鳥學會執行「水雉復育計畫」，展現生態保育成果；經發局則以「打造AI生態系，經濟與永續共榮」及「演唱會與會展經濟」分別拿下優選與首獎，顯示高雄在智慧轉型與城市行銷上並駕齊驅。

陳其邁指出，面對極端氣候與人口變化挑戰，高雄與南部城市如台南、嘉義、台東、雲林等建立合作機制，共同推動防災與氣候應變，以跨區治理守護人民生命財產安全。他強調，地方政府的責任是讓人民「感受到幸福與安全」，這正是高雄追求的城市價值。

談到創新治理，陳其邁舉BLACKPINK演唱會為例，指出市府運用大數據分析人流組成與行為模式，透過智慧交通與性別友善設施調整，有效解決大型活動的群聚與動線問題，「即使是演唱會，也能成為城市治理的實驗場。」

▲高雄透過標線改造、演唱會及會展經濟、生態復育等多項政策，於社會進步、經濟成長及環境保護等組別獲獎。陳其邁率獲獎局處團隊出席頒獎典禮，感謝市民與團隊攜手打拚，讓高雄持續進步。

他進一步表示，高雄正以「淨零學院」、果嶺自然公園等計畫推動永續轉型，讓綠色生活融入城市日常。陳其邁感性說：「當市民把幸福貼在社群媒體上，就是對我們最大的鼓勵。」

最後他感謝市府團隊與所有高雄市民的努力與支持，並指出這座獎項不僅是榮耀，更是責任與動力，「高雄會繼續努力，讓世界看見一座持續創新的城市，讓幸福成為高雄的日常。」（圖╱高市府提供）