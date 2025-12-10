高雄動保團體攜手戲曲協會 用歌仔戲傳達生命教育

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組攜手昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會，首創以動物保護為主題，融合歌仔戲演出《藝起集愛、浪愛無限》，改編自傳統戲曲《周處除三害》故事，融入動物救援真實案例，傳達生命教育，將於明年1月4日於高雄大東藝術文化中心登場，民眾搶票剩下不到50個位子大受歡迎。

台灣動物緊急救援小組滿30週年，長期致力全台毛小孩救援、醫療與收容園區支援，近年將重心延伸至生命教育，與昭錦歌仔戲坊及高雄市傳統戲曲推廣教育協會合作，讓救援真實故事與傳統藝術相遇，播下愛與反思的種子，讓小孩從戲中學會尊重生命，也讓大人重新省思人與自然的關係，從教育根本改變社會對動物態度。

昭錦歌仔戲坊團長、高市傳統戲曲推廣教育協會理事長陳昭錦說，歷經近2年企劃，改編自傳統戲曲《周處除三害》故事，劇情融入現代動物救援真實案例，描述周處在除害旅途中，見證小組如何救援受困野獸，從中體悟「強者不在於征伐，而在於守護」發人深省；整齣戲劇融合歌仔戲唱念作打與現代肢體劇場，並設計親子互動橋段，讓觀眾成為戲劇一部分，除了傳達生命教育，更以藝術手法詮釋勇氣、慈悲與轉化的力量，寓教於樂，老少咸宜。

小組執行長倪京台說，戲劇演出陣容龐大，由昭錦歌仔戲坊專業演員等42人演出，幕後技術與協力人員投入超過60人，還邀請龍華與陽明國小學生共15人演出，親身參與體會尊重生命意義，也讓生命教育從舞台延伸到校園，被讚是「台灣文化與環境永續的最佳傳承」。

