高雄動保治理成果亮眼 全國評鑑奪「特優」肯定
高雄市積極推動動物保護政策，在收容照護、認養推廣及遊蕩犬源頭管理等面向展現系統性成果。農業部114年度全國動物收容及遊蕩犬管制業務評鑑結果出爐，高雄市以多項創新作為與穩健成效，榮獲最高榮譽「特優」肯定，凸顯動保治理已逐步走向成熟與永續。
↑圖說：動保處結合民間企業規劃公益櫥窗認養，提升認養率（圖片來源 ：高雄市動保處提供）
高雄市動物保護處指出，近年以「源頭管理、絕育優先」作為核心策略，全面推進犬貓絕育政策，從根本降低遊蕩犬貓繁殖風險，並有效減輕收容體系負擔。透過市民犬貓絕育補助、偏鄉犬貓三合一服務（結合絕育、疫苗與晶片施打）及補助動保團體等多元措施，近三年累計辦理98場偏鄉三合一活動，協助24,724隻犬貓完成絕育，對抑制犬貓濫生發揮關鍵作用。
隨著政策持續推進，高雄市整體犬貓絕育率穩定成長，由112年的61.41%提升至114年的67.23%。為避免政策空窗，市府自114年起提前於1月即開放市民申請絕育補助，確保相關措施全年不中斷，進一步強化源頭管理的即時性與完整性。
↑圖說：結合民間企業辦理為毛孩找個家認養會（圖片來源 ：高雄市動保處提供）
針對社會關注的危險性犬隻管理，動保處同步加強清查與強制絕育作業。目前列管危險性犬隻546隻，其中512隻已完成絕育，絕育率達93.77%。對未依規定配合的飼主，亦依法裁罰35件，並持續追蹤犬隻完成絕育，兼顧公共安全與飼主責任落實。
在認養推廣方面，動保處以「走出收容所、走進生活圈」為主軸，將認養服務延伸至市民日常場域。114年度已成功媒合近1,800隻犬貓找到新家，並首創「數位認養站」，結合企業與人流密集空間，目前已於25處合作場域設置，其中包括15家Fitness Factory健身工廠，透過QR Code讓民眾在運動與生活之餘即可認識待認養犬貓，大幅擴大認養觸及族群。
↑圖說：首創「數位認養站」結合企業及人流密集空間，目前已於25處合作場域設置，其中包含15家Fitness Factory健身工廠，透過QR Code讓民眾在運動與生活之餘即可接觸待認養犬貓資訊，有效擴大認養觸及族群。（圖片來源 ：高雄市動保處提供）
此外，動保處也攜手企業響應「世界黑狗日」，推動企業參訪與動物服務體驗，並同步推動「相遇～相識30」認養計畫，提供30天磨合期與飼主責任教育，協助毛孩順利融入新家庭，逐步翻轉社會對特定犬隻的刻板印象。
在整體遊蕩犬管制成效上，依農業部統計，高雄市預估遊蕩犬數量已由109年的17,271隻，下降至113年的10,200隻，呈現明顯減量趨勢，顯示絕育政策、認養推廣與管制措施相互配合，發揮加乘效果。
動保處表示，未來將持續深化動物保護生命教育與飼主責任宣導，結合校園、企業合作及認養與絕育政策，讓動物保護成為城市治理的重要一環，穩健邁向人與動物和諧共存的永續城市目標。
更多品觀點報導
受暴家庭溫馨圍爐迎新年 社會局陪伴走向安全自立新生活
2026台灣燈會萌燈登場 「喔熊馬抵嘉」小提燈3月3日起限量送
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 5 小時前 ・ 221
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 79
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 22
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 149
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 68
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 55 分鐘前 ・ 1
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 85
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 3 小時前 ・ 93
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 3 小時前 ・ 17
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 2
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 2 小時前 ・ 114
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 5
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 6
經典賽》中華隊第一階段開訓 32人集訓名單出爐、陳傑憲續任隊長
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊1月15日開始第一階段集訓，首日選手27人報到，由「台灣隊長」陳傑憲領軍共20位中職好手，以及鄭宗哲等旅外體系7人。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 4