高雄動保治理成果亮眼 全國評鑑奪「特優」肯定

高雄市積極推動動物保護政策，在收容照護、認養推廣及遊蕩犬源頭管理等面向展現系統性成果。農業部114年度全國動物收容及遊蕩犬管制業務評鑑結果出爐，高雄市以多項創新作為與穩健成效，榮獲最高榮譽「特優」肯定，凸顯動保治理已逐步走向成熟與永續。

↑圖說：動保處結合民間企業規劃公益櫥窗認養，提升認養率（圖片來源 ：高雄市動保處提供）

高雄市動物保護處指出，近年以「源頭管理、絕育優先」作為核心策略，全面推進犬貓絕育政策，從根本降低遊蕩犬貓繁殖風險，並有效減輕收容體系負擔。透過市民犬貓絕育補助、偏鄉犬貓三合一服務（結合絕育、疫苗與晶片施打）及補助動保團體等多元措施，近三年累計辦理98場偏鄉三合一活動，協助24,724隻犬貓完成絕育，對抑制犬貓濫生發揮關鍵作用。

隨著政策持續推進，高雄市整體犬貓絕育率穩定成長，由112年的61.41%提升至114年的67.23%。為避免政策空窗，市府自114年起提前於1月即開放市民申請絕育補助，確保相關措施全年不中斷，進一步強化源頭管理的即時性與完整性。

↑圖說：結合民間企業辦理為毛孩找個家認養會（圖片來源 ：高雄市動保處提供）

針對社會關注的危險性犬隻管理，動保處同步加強清查與強制絕育作業。目前列管危險性犬隻546隻，其中512隻已完成絕育，絕育率達93.77%。對未依規定配合的飼主，亦依法裁罰35件，並持續追蹤犬隻完成絕育，兼顧公共安全與飼主責任落實。

在認養推廣方面，動保處以「走出收容所、走進生活圈」為主軸，將認養服務延伸至市民日常場域。114年度已成功媒合近1,800隻犬貓找到新家，並首創「數位認養站」，結合企業與人流密集空間，目前已於25處合作場域設置，其中包括15家Fitness Factory健身工廠，透過QR Code讓民眾在運動與生活之餘即可認識待認養犬貓，大幅擴大認養觸及族群。

此外，動保處也攜手企業響應「世界黑狗日」，推動企業參訪與動物服務體驗，並同步推動「相遇～相識30」認養計畫，提供30天磨合期與飼主責任教育，協助毛孩順利融入新家庭，逐步翻轉社會對特定犬隻的刻板印象。

在整體遊蕩犬管制成效上，依農業部統計，高雄市預估遊蕩犬數量已由109年的17,271隻，下降至113年的10,200隻，呈現明顯減量趨勢，顯示絕育政策、認養推廣與管制措施相互配合，發揮加乘效果。

動保處表示，未來將持續深化動物保護生命教育與飼主責任宣導，結合校園、企業合作及認養與絕育政策，讓動物保護成為城市治理的重要一環，穩健邁向人與動物和諧共存的永續城市目標。

