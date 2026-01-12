高雄動保處加強捕捉遊蕩犬 去年收容2505隻收容壓力增

看到鏡頭，柴犬好奇湊過來，籠子裡一隻隻的狗都是遊蕩犬或遭人棄養。高雄動保處分別在壽山及燕巢設有流浪動物收容中心，總收容量為900隻，但光是2025年動保處就收容2505隻狗，導致收容壓力倍增。

高雄農業處動保處技正李東融說明，「攻擊性犬隻造成公共安全的危害，那所以我們在去年7至10月之間，針對海線區域有做大規模的捕捉。」

台灣愛狗人協會理事長顏杏娟表示，「因為是快速短時間擠進來，所以當然會增加我們的收容量，大概有2至300隻。但是我們的周轉率是強的，因為我們的送養是快的。」

遊蕩犬在水中攻擊游泳的老翁，導致老翁不幸溺斃。高雄近年屢傳人或動物遭遊蕩犬攻擊事件，高市府去年7至10月加強捕捉力道，4個月就抓了1050隻，但也因此導致收容量能不足，讓民代擔憂影響收容品質。

民進黨高雄市議員林智鴻認為，「市府應該同步加強工作犬的培訓、上工一條龍的機制，透過搜救犬、陪伴犬、驅猴犬等多元管道，讓這些犬隻對市政有幫助，讓收容所量能不再緊繃。」

高雄市動保處副處長段奇漢指出，「增加認養小站，與企業合作舉辦認養活動，推出相遇相識30認養專案，以及擴大民間動物保護團體的合作認養、安置等，同時研議創新認養方案。」

籠內的貓狗還在等家，為解決收容問題，除了多元認養，動保處也跟動保團體合作，將犬貓分流到民間收容中心。由於棄養仍是遊蕩動物增加的主因，動保處呼籲飼主重視責任，不要隨意棄養、放養，才能從源頭管控遊蕩動物數量。