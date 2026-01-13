高雄動保評鑑奪優等 深化治理量能 朝友善動物城市邁進

農業部每年辦理直轄市及縣市政府動物保護業務評鑑，透過客觀數據、書面資料與專業委員審查，全面檢視地方政府在動物保護政策執行、行政管理及制度落實上的整體表現，作為精進施政的重要依據。114年度評鑑結果近日公布，高雄市政府在全國22縣市中表現突出，榮獲「優等」佳績，動物保護整體目標達成率突破93%，顯示政策推動與執行效能備受肯定。

↑圖說：動保處進行飼主責任稽查，提醒飼主務必替家中毛小孩完成寵物晶片登記、定期施打狂犬病疫苗及絕育或申報免絕育。另外，攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應使用鏈繩、箱籠或採取主管機關公告之適當防護措施唷!（圖片來源：高雄市農業局提供）

廣告 廣告

此次評鑑涵蓋寵物登記與管理、特定寵物業管理、執法與行政績效、犬貓絕育推動、業務創新方案及實驗動物人道管理等多項核心指標，高雄市在各面向均展現系統性治理能力。統計顯示，113至114年間全年度動物保護稽查案件累計36,597件，其中民眾通報4,148件、主動稽查32,449件，顯示市府在主動管理與即時回應民意上雙軌並進；同期動保案件裁罰311件，裁罰金額達8,572,500元，並完成犬貓絕育16,086隻，相關執行量能皆占全國比率15%以上，反映高雄在資源投入與政策落實上的高度強度與持續性。

↑圖說：辦理犬貓絕育及預防注射，並鼓勵飼主重視毛孩的健康照護。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市農業局長姚志旺表示，近年來動物保護已不再是單一業務，而是逐步轉化為跨局處、跨社群的城市治理議題。今年在友善動物政策推動上達成多項重要里程碑，未來動保處將持續深化創新作為，推動更多友善動物計畫，強化公民參與與社會溝通，逐步將高雄規劃為「友善動物特區」，穩健朝向全台首例友善動物城市的目標邁進，打造人與動物和諧共存的宜居城市。

更多品觀點報導

嘉義縣推菸蒂兌換行動 累計清除逾2,742萬根菸蒂

嘉市教保輔導團共識營登場 深化專業增能接軌幼教新趨勢

