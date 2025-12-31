高雄動物疾病檢驗超標達成 科學監控築起防疫防線

高雄市政府持續推動健康城市政策，透過完善的動物疾病檢驗與監測體系，全面強化防疫安全網。高雄市動物保護處31日指出，今年度動物疾病檢驗診斷成果亮眼，無論水產、畜禽動物檢驗或野生動物救傷，執行成效皆超出預期，並藉由科學化數據分析與主動監控，成功防範重大疫情發生，有效守護養殖產業生計與市民餐桌安全。

↑圖說：動保處水產檢驗站執行疾病及水質監測，協助養殖漁民即時掌握並區分病毒性或細菌性疾病，進而科學化調整管理模式，提升育成率。（圖片來源：高雄市農業局提供）

動保處統計，今年水產動物檢驗完成2,688件，達成率108%；畜禽動物累計檢驗85件，達成率102%，其中禽流感檢測結果全數呈現陰性，顯示防疫監控機制運作確實；野生動物救傷則收容處理227件，完成率高達151%，確保生態平衡及後續野放作業順利推動。

實際成效也反映在產業端。從事石斑魚養殖的薛先生分享，過去因水質與病因難以掌握，高經濟價值魚種常面臨集體病故風險。配合檢驗站進行疾病與水質監測後，不僅能即時判別病毒性或細菌性疾病，更能依據檢驗結果調整管理方式，整體育成率提升逾兩成。穩定產量除支撐家庭生計，也讓市民能以合理價格享用安心漁產品，落實在地經濟良性循環。

↑圖說：動保處獸醫師協助養豬戶進行動物疾病檢驗診斷，防範重大疫情發生，保障本市農戶生計與廣大市民的食品安全。（圖片來源：高雄市農業局提供）

動保處長葉坤松表示，檢驗組今年超額完成年度目標，在非洲豬瘟防範、狂犬病監控及禽流感預警等工作上均展現高度成效。這不只是數字上的成果，更直接關係到高雄約20萬養殖戶的生計，以及數百萬市民的食品安全，有效降低疫病擴散對民生造成的衝擊。

動保處進一步指出，目前檢驗服務已全面涵蓋牛、羊、豬、禽類、水產動物及伴侶動物，並提供專業疾病診療與水質檢驗。未來將持續精進實驗室技術與防疫能量，並呼籲防範動物疫病需仰賴政府與民眾共同合作。鳳山、永安及林園檢驗站各項服務均正常運作，歡迎業者與市民透過動保處官網查詢相關檢驗與診療資訊，共同維護公共衛生安全，打造健康永續的高雄。

