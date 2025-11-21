高雄動起來！喜迎TWICE、伍佰開唱 吃喝玩樂、打卡景點懶人包

迎接TWICE和ONCE(粉絲名)到訪高雄，市府團隊將整座城市以TWICE巡迴主視覺的藍色燈光點亮，成為粉絲朝聖地標。(理想國提供)

粉絲持TWICE演唱會門票並身著應援藍色系服裝，到「SMILE ONE」涮涮鍋用餐打卡，即可免費獲贈肉品1盤。(高雄福華大飯店提供)

「京心」咖啡廳推出「京喜Shot Party」活動，演唱會活動期間享買4送2、買8送4好康，再贈「花好月圓」炸湯圓1份。(高雄萬豪酒店提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

迎接夯團登台開唱，日系飯店天空酒吧「Rooftop Bar 22」特別將經典特調「RB22」換上TWICE應援藍色。(高雄日航酒店提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

高雄承億24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧，以及27樓泰式餐酒館，皆同步點亮藍色燈光應援。(承億酒店提供)

高雄承億迎接TWICE與伍佰＆China Blue，推出主題調酒「Feel Special」致敬女團經典人氣單曲。(承億酒店提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

高雄漢來派出三麗鷗聯名主題房最強的Hello Kitty應援天團登港都開唱，Hello Kitty以水藍色水手服拍應援影片。(高雄漢來大飯店提供)

入住市景雙人房不含早餐，平日住宿3000元、假日4000元，加人每位加價800元；業者表示只要出示TWICE高雄演唱會票券即享優惠。(高雄圓山大飯店提供)

TWICE高雄演唱會期間，粉絲持TWICE演唱會門票或應援物，可於全台指定門市免費兌換1杯「星光藍珍珠奶茶」，數量有限送完為止。(翰林茶館提供)

高雄市府團隊以TWICE巡迴主視覺的藍色點亮當地7大地標，整個海港城市一片「海藍藍」，粉絲可跟著景點拍照打卡。圖為高雄旅運中心。(理想國提供)

南韓高人氣女團TWICE終於來了，全員首度訪台舉辦專場演唱會，台灣搖滾巨星伍佰＆China Blue，也預計在本周末登陸高雄開唱，整個高雄動起來迎接海內外粉絲齊聚港都。高雄以TWICE巡迴主視覺的藍色燈光點亮7處知名大地標，當地旅宿業者也紛紛響應，推出TWICE藍主題餐飲與優惠應援女神和天王港都開唱。《中時新聞網》整理高雄演唱會吃喝玩樂住懶人包，方便粉絲追星之餘，樂享專屬的省錢小確幸。

高雄福華大飯店

廣告 廣告

為了迎接TWICE到高雄世運主場館舉行演唱會，高雄福華大飯店推出全高雄最高的精緻涮涮鍋優惠響應，民眾持TWICE演唱會門票，且身著應援藍色系服裝到高雄福華「SMILE ONE」涮涮鍋用餐打卡，即可免費獲贈肉品1盤。粉絲們可一邊欣賞美麗的高雄藍色市景，一邊品嘗暖心暖胃的鍋物美食。

高雄萬豪酒店

高雄萬豪酒店「京心」咖啡廳則推出「京喜Shot Party」活動歡迎粉絲，即日起至12月31日，業者祭出2款派對特調Shot，包括可任選伏特加、琴酒或蘭姆酒調製的「京心House Shot」，以及以基酒搭配香甜酒調出的「調酒師特調 Shot」，活動期間享買4送2、買8送4專屬好康，再加贈「花好月圓」炸湯圓1份，粉絲可相約在演唱會後微醺同歡，延續超High心情。

高雄日航酒店

喜迎TWICE首次到高雄開唱，高雄日航酒店天空酒吧「Rooftop Bar 22」，特別將經典特調「RB22」換上TWICE應援藍色，調酒師以清澈的藍調呈現專屬粉絲的儀式感，這款專為TWICE設計的「RB22」，美到就像降臨凡間的女神，令人未飲先醉。業者表示「Rooftop Bar 22」本來就有藍色燈景，這回加上藍色特調，充滿藍色海洋氛圍的高空酒吧，非常呼應TWICE這次演唱會的主視覺。

承億酒店

同樣推出藍色特調的還有承億酒店，高雄承億24樓高的高空懸挑無邊際透明泳池酒吧「POOL BAR」，以及27樓「BAR KAO」泰式餐酒館，皆同步點亮藍色燈光，並推出主題調酒「Feel Special」致敬TWICE經典人氣單曲，每組2杯售價500元，邀請粉絲舉杯同樂，共同應援TWICE與伍佰＆China Blue。

高雄英迪格酒店

高雄中央公園英迪格酒店推出期間限定特調「WHAT IS LOVE」，以海藍漸層象徵青春悸動，搭配清新萊姆與夢幻棉花糖，成為獻給ONCE的甜蜜應援。

高雄漢來大飯店

另外，以三麗鷗聯名主題房受到旅客喜愛的高雄漢來大飯店，則推出應援短影音與粉絲同歡，業者派出三麗鷗聯名主題房最強的Hello Kitty應援，著水藍色水手服在影片登場，影片也串聯多個高雄城市應援景點，不僅象徵高雄的海洋城市魅力，Hello Kitty也因亮眼可愛的藍色造型備受粉絲喜愛，被封為此次最「卡哇伊」的高雄應援代表。

高雄圓山大飯店

為迎接湧入高雄的大批粉絲，高雄圓山大飯店配合高雄市府觀光局「演唱會經濟旅宿優惠專案」，推出粉絲專屬住宿優惠，協助歌迷安心入住優質旅宿。演唱會住房優惠包括入住市景雙人房不含早餐，平日住宿3000元、假日4000元，加人每位加價800元；若升等湖景房，每房加價1000元。業者表示只要出示TWICE高雄演唱會票券即享優惠。

真珠台灣佳味

饗賓集團旗下「真珠 台灣佳味」義享店推出限定活動歡迎粉絲，即日起至11月24日，粉絲憑「TWICE THIS IS FOR」期間限定快閃店周邊消費發票，內用滿個人低消，即贈百元精選飲品1杯。

翰林茶館

全台知名茶飲品牌「翰林茶館」近期推出以夢幻藍色為主題的冬季定新品「星光藍珍珠奶茶」，新品以藍柑橘與蝶豆花調製出如星空般的藍紫色澤，搭配品牌人氣飲品之一的「珍珠烏龍奶茶」，希望讓消費者在熟悉的風味中，也能感受到新鮮的驚喜與療癒感。即日起至11月30日，原價120元的「星光藍珍珠奶茶」，可享外帶優惠價59元；內用原價188元，優惠價108元。

冬季飲品適逢TWICE演唱會，「翰林茶館」作為在台南發跡、深耕台灣近40年的在地品牌，為歡迎成員子瑜首次回台演出，也同步推出限時活動。演唱會兩日，凡持有TWICE 演唱會門票或應援物的粉絲，可於全台指定翰林門市免費兌換1杯「星光藍珍珠奶茶」，每人限兌換1杯，數量有限送完為止。

高雄7大地標好好拍

應援經驗豐富的高雄，上個月BLACKPINK到高雄演出，整個城市沉浸在「粉紅浪漫」氛圍，圈粉無數，這回市府團隊玩出應援新高度，以TWICE巡迴主視覺的藍色點亮當地7大地標，包括愛河、大港橋、衛武營、高雄流行音樂中心、高雄旅運中心、高捷中央公園站和美麗島站的出口、壽山觀景台等處，還有近 20 家飯店將「藍海」應援氛圍延伸至城市各個角落，整個海港城市一片「海藍藍」，帶點科技感的視覺畫面，好看好拍。就連城市吉祥物「高雄熊」也變身帥氣的藍色熊加入應援行列，在在顯示出高雄市府打造演唱會觀光城市的強烈企圖心。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

世足》蘇格蘭氣走丹麥 暌違28年重返世界盃

大腦受重擊 半年內是黃金復健期

UBA》讓師大單節拿9分 黎明首勝到手