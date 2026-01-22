高雄勞工好康來了！低租金住宅招租中月租3,500元 1/31前申請
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為協助勞工解決居住需求並減輕經濟負擔，高雄市勞工局現正受理「勞工租賃住宅出租」申請，提供每月租金新臺幣3,500元之住宅。本次開放招租住宅包括前鋒東區（九如四路）計4戶以及復興西區（一心二路）計3戶，每戶約28坪，申請期限至115年1月31日止，請符合資格之勞工把握申請時間。
高雄市勞工局表示，申請人須同時符合年齡、設籍、身分及家庭人數等各項條件：年滿20歲、設籍高雄市滿6個月，且其身分須為受僱於設立登記於高雄市之事業單位，或為加入高雄市產業、職業工會之自營作業者或無一定雇主勞工，或為高雄市政府所屬各機關之技工、工友；另申請人、其配偶及共同生活之直系親屬合計須達3人以上，且均無自有住宅者，上述條件應全部符合，始具申請資格。勞工局針對符合資格之申請案件，經辦理抽籤程序，租賃期間為2年，續租以3次為限。
▲住得起不是夢！高雄勞工租賃住宅釋出7戶，月租僅3,500元。
勞工局進一步說明，相關申請表單可至勞工局1樓服務台或6樓職業重建科免費索取，亦可至勞工局網站「最新消息」專區下載。申請人備妥相關文件後，請於115年1月31日前以掛號郵寄至高雄市政府勞工局「高雄市前鎮區鎮中路6號6樓」（以郵戳為憑），或於上班時間親送至職業重建科，相關申請事宜如有疑問，請洽詢電話：07-8124613轉529。（圖╱高市府勞工局提供）
