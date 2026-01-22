高雄勞工租賃住宅招租 符合資格者請把握一月底期限

為協助勞工解決居住需求並減輕經濟負擔，高市府勞工局現正受理「勞工租賃住宅出租」申請，提供每月租金新臺幣三千五百元之住宅；本次開放招租住宅包括前鋒東區（九如四路）計四戶以及復興西區（一心二路）計三戶，每戶約二十八坪，申請期限至一月卅一日止，請符合資格之勞工把握申請時間。(見圖)

勞工局今(廿二)日說明，申請人須同時符合年齡、設籍、身分及家庭人數等各項條件：年滿二十歲、設籍高雄市滿六個月，且其身分須為受僱於設立登記於高雄市之事業單位，或為加入高雄市產業、職業工會之自營作業者或無一定雇主勞工，或為高雄市政府所屬各機關之技工、工友；另申請人、其配偶及共同生活之直系親屬合計須達三人以上，且均無自有住宅者，上述條件應全部符合，始具申請資格。

勞工局針對符合資格之申請案件，經辦理抽籤程序，租賃期間為兩年，續租以三次為限。

勞工局表示，相關申請表單可至勞工局一樓服務台或六樓職業重建科免費索取，亦可至勞工局網站「最新消息」專區下載；申請人備妥相關文件後，請於一月卅一日前以掛號郵寄至高雄市政府勞工局「高雄市前鎮區鎮中路六號六樓」（以郵戳為憑），或於上班時間親送至職業重建科，相關申請事宜如有疑問，請洽詢電話○七-八一二四六一三分機五二九。