高雄北區扶輪社捐贈感官設備 支援早療前線
每個父母最大的心願，就是孩子平安健康地長大。當他們在語言、動作或學習方面發展不如預期時，在學習與成長的路上將面臨不少挑戰，因此需要社會更多支持；長期關心該議題的高雄北區扶輪社，今年適逢創社五十週年，第五十屆社長陳威豪以「凡事多一點」為核心精神，號召「國際扶輪三五一○地區」第四分區八社：北區、中區、中北、五福、朝陽、富立、博愛及鐵人等扶輪社聯合社區服務活動，募集十九萬元，捐贈伊甸鳳山早療中心-「多功能感官設備」更新經費，以實際行動守護慢飛天使。(見圖)
伊甸基金會鳳山早療中心今(廿四)日說明，今年四歲的樂樂，在成長過程中，家人注意到他的詞彙量偏少，他原本能說一些簡單的稱謂，但後來逐漸失去語言能力，樂樂改以哭泣表達需求，就醫後被症斷為自閉症；爸媽把他帶到鳳山早療中心，在老師一步一步的帶領下，發現他對燈光、音效特別有感；老師把樂樂帶到以感官刺激為主的「黑屋」教室，讓樂樂示範操作這套新捐贈的設備-「花火感官牆」，樂樂的目光隨即被閃爍躍動的燈光吸引，老師現場分享感官牆設備可以幫助許多像樂樂的特殊兒童，讓他能集中注意力，藉聲光影像效果，達到療育成效，使慢飛天使在成長學習上，獲得正向發展。
鳳山早療中心主任王政傑表示，中心幼童日托班共有五十五位孩童，其中，疑似或確定有自閉特質，以及口語能力有限的孩子，約有近三十位，占了中心一半的比例。雖有其他溝通策略，例如圖卡交換系統、單鍵溝通輔具等，但現有的溝通方式有限，難以讓部分幼童完整表達內心的想法。
王主任指出，學齡前孩子的大腦就像一部感覺處理機器，他們透過視覺、聽覺、觸覺，以及動覺（感知身體位置與運動狀態）吸收資訊，孩子以此與人互動，並發展出適當的行為；對於有情緒障礙、學習障礙，或是過動症、自閉症的慢飛天使，特教老師運用多感官教具，協助他們進行感覺統合訓練，幫助特殊兒童認識自己，適應環境，並調整學習力。
鳳山早療中心在二○一七年六月遷至現址後，設有兩間感官教室，分別稱為「白屋」與「黑屋」，這兩間教室在長期使用下，設備漸漸老舊，兩教室的「音響系統」，還有黑屋的「花火感官牆」的控制器，運作狀態不穩定，經數度維修，已到了需汰換設備的時間。高雄北區扶輪社長期支持伊甸早療服務，自一○六年合作至今，累積捐款達一百零三萬元。這次，在第一時間獲知訊息後，隨即串連三五一○地區第四分區八社，熱心協助感官教室設備更新。
北區扶輪社陳威豪社長提到，慢飛天使的成長路上充滿挑戰，孩子需要付出更多的時間與努力，才能克服難關，他相信，這不只是捐贈設備，更是一份穩定的陪伴，而這份陪伴，希望能幫助更多孩子跨越挑戰，勇敢向前。
伊甸投入早療服務三十一年，協助許多發展遲緩兒，把握○至六歲黃金療育期，透過輔具、教具、玩具多元教學，讓慢飛天使在學習中獲得成就感，療育效果事半功倍。伊甸呼籲社會大眾，共同支持「弱勢兒童服務計畫」，讓每一個孩子，都擁有健康成長的機會，詳情請上伊甸基金會官網，捐款專線○八○○○二五八八五。
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 16 小時前
大溪月眉濕地落羽松季登場 交管詳情曝光
2025年大溪「月眉濕地落羽松季」，於今(24)日熱鬧登場，由桃園市水務局主辦，活動自今日起至明(115)年2月22日。月眉人工濕地生態公園種植大片落羽松林，每到秋末時節，總吸引大批遊客前往拍照打卡；周邊亦鄰近石門水庫、角板山楓葉景點及大溪老街，預料活動期間尤其是假日將湧現大量車潮、人潮。大溪警分局桃園電子報 ・ 6 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 1 天前
蔣萬安出席公益路跑 感謝太太神救援讓他從容跑
台北市不動產仲介公會23日一早於總統府前舉辦「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，眾多跑者齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席代表鳴槍。蔣萬安表示，他要代表北市府感謝公會捐贈150萬給北市社會局的「公益台北愛心平台」，可救助許多弱勢年輕朋友及獨居長者；蔣萬安也幽默分享家中二寶、三寶今日一早起床吵鬧，還好有太太協助，他才能「從從容容、游刃有餘」參加活動。中時新聞網 ・ 1 天前
通霄濱海追風國際馬拉松 與跑者共享海線風光
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府23日上午在通霄海水浴場舉辦「2025通霄濱海追風國際馬拉松」，互傳媒 ・ 20 小時前
警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！
【警政時報 江雁武／台中報導】為提升防詐意識、拉近警民距離，臺中市政府警察局第四分局黎明派出所與三和里里長張家 […]警政時報 ・ 1 天前
11台護理備管機 獅子會捐恩主公醫院
國際獅子會300B2區22日於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，由總監徐淑真、大型社會服務執行長廖信夫等人，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，捐贈給三峽恩主公醫院11台護理站備管機、捐贈給「台灣惡視力協會」視力設備巡迴車，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨自由時報 ・ 1 天前
北市不動產仲介幸福家園公益路跑 蔣萬安肯定公會熱心公益溫暖社會
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（23）日一早出席「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路互傳媒 ・ 20 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 9 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 8 小時前