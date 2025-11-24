高雄北區扶輪社捐贈感官設備 支援早療前線

每個父母最大的心願，就是孩子平安健康地長大。當他們在語言、動作或學習方面發展不如預期時，在學習與成長的路上將面臨不少挑戰，因此需要社會更多支持；長期關心該議題的高雄北區扶輪社，今年適逢創社五十週年，第五十屆社長陳威豪以「凡事多一點」為核心精神，號召「國際扶輪三五一○地區」第四分區八社：北區、中區、中北、五福、朝陽、富立、博愛及鐵人等扶輪社聯合社區服務活動，募集十九萬元，捐贈伊甸鳳山早療中心-「多功能感官設備」更新經費，以實際行動守護慢飛天使。(見圖)

伊甸基金會鳳山早療中心今(廿四)日說明，今年四歲的樂樂，在成長過程中，家人注意到他的詞彙量偏少，他原本能說一些簡單的稱謂，但後來逐漸失去語言能力，樂樂改以哭泣表達需求，就醫後被症斷為自閉症；爸媽把他帶到鳳山早療中心，在老師一步一步的帶領下，發現他對燈光、音效特別有感；老師把樂樂帶到以感官刺激為主的「黑屋」教室，讓樂樂示範操作這套新捐贈的設備-「花火感官牆」，樂樂的目光隨即被閃爍躍動的燈光吸引，老師現場分享感官牆設備可以幫助許多像樂樂的特殊兒童，讓他能集中注意力，藉聲光影像效果，達到療育成效，使慢飛天使在成長學習上，獲得正向發展。

鳳山早療中心主任王政傑表示，中心幼童日托班共有五十五位孩童，其中，疑似或確定有自閉特質，以及口語能力有限的孩子，約有近三十位，占了中心一半的比例。雖有其他溝通策略，例如圖卡交換系統、單鍵溝通輔具等，但現有的溝通方式有限，難以讓部分幼童完整表達內心的想法。

王主任指出，學齡前孩子的大腦就像一部感覺處理機器，他們透過視覺、聽覺、觸覺，以及動覺（感知身體位置與運動狀態）吸收資訊，孩子以此與人互動，並發展出適當的行為；對於有情緒障礙、學習障礙，或是過動症、自閉症的慢飛天使，特教老師運用多感官教具，協助他們進行感覺統合訓練，幫助特殊兒童認識自己，適應環境，並調整學習力。

鳳山早療中心在二○一七年六月遷至現址後，設有兩間感官教室，分別稱為「白屋」與「黑屋」，這兩間教室在長期使用下，設備漸漸老舊，兩教室的「音響系統」，還有黑屋的「花火感官牆」的控制器，運作狀態不穩定，經數度維修，已到了需汰換設備的時間。高雄北區扶輪社長期支持伊甸早療服務，自一○六年合作至今，累積捐款達一百零三萬元。這次，在第一時間獲知訊息後，隨即串連三五一○地區第四分區八社，熱心協助感官教室設備更新。

北區扶輪社陳威豪社長提到，慢飛天使的成長路上充滿挑戰，孩子需要付出更多的時間與努力，才能克服難關，他相信，這不只是捐贈設備，更是一份穩定的陪伴，而這份陪伴，希望能幫助更多孩子跨越挑戰，勇敢向前。

伊甸投入早療服務三十一年，協助許多發展遲緩兒，把握○至六歲黃金療育期，透過輔具、教具、玩具多元教學，讓慢飛天使在學習中獲得成就感，療育效果事半功倍。伊甸呼籲社會大眾，共同支持「弱勢兒童服務計畫」，讓每一個孩子，都擁有健康成長的機會，詳情請上伊甸基金會官網，捐款專線○八○○○二五八八五。