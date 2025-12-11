高雄區漁會攜手市府企業 赴雲林採購台灣鯛挺漁民

圖說：高雄區漁會偕同高市海洋局以及華偉漁業集團代表，11日赴雲林採購台灣鯛。（圖片來源：高雄區漁會提供）

為穩定國內吳郭魚市場信心，並力挺吳郭魚（台灣鯛）養殖產業，高雄區漁會總幹事楊孟凡偕同海洋局長石慶豐及華偉漁業集團代表等人，11日前往雲林縣口湖漁業合作社現場採購，採購金額約新臺幣100萬元，以實際行動支持產地、減緩市場波動。此舉不僅彰顯市府及產業界共同守護漁民權益的立場，也向國人宣示「國產吳郭魚安全且品質優良」，協助恢復消費信心、穩定產銷市場。 高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，吳郭魚是臺灣最普遍且成熟的養殖魚種之一，肉質細緻、刺少且營養價值高，富含優質蛋白與多元胺基酸，適合家庭料理、餐飲通路及學校午餐使用；加上養殖技術純熟、供應穩定、價格合理，是餐桌最易親近的國產白肉魚選項。高雄區漁會近年積極推動食魚教育與在地食材政策，鼓勵食用國產吳郭魚。石慶豐指出，吳郭魚屬於低碳排、高效率的永續養殖品項，符合國內外綠色飲食與淨零趨勢，未來更具市場發展空間。

圖說：高雄區漁會偕同高市海洋局以及華偉漁業集團代表，11日赴雲林採購台灣鯛。（圖片來源：高雄區漁會提供） 高雄區漁會配合高雄市政府推動在地漁產行銷與永續供應鏈，近期成功協助媒合華偉漁業採購新臺幣100萬元的台灣鯛魚產品。此次合作不僅有效提升本土漁產的通路量能，支持在地漁民穩定收益，也展現產官合作推動漁業發展的成果。

高雄區漁會進一步指出，華偉漁業集團此批台灣鯛產品將用於提供海上外籍漁工的日常飲食，透過提升食物品質與營養供給，改善遠洋作業環境，並落實對外籍漁工人權的重視。漁會強調，友善照顧勞動者是產業永續的重要基礎。高雄區漁會表示，未來將持續扮演產業推動者角色，串聯市府、企業與漁民團體，共同打造更完善的漁產銷售網絡與更人性化的勞動環境。

