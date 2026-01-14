高雄區監理所主動完成碳盤查 落實永續治理

記者鍾和風/高雄報導

為響應國家「2050 NET ZERO」淨零排放願景，高雄區監理所主動規劃碳盤查推動計畫，並且成立專責推動小組，依循ISO 14064-1標準完成機關溫室氣體碳盤查作業，成為全國首批主動完成碳盤查的公路監理機關，展現落實永續治理的具體行動。

高雄區監理所推動溫室氣體碳盤查計畫，成立專責推動小組。(圖/高雄區監理所提供)

盤查範圍涵蓋該所位於高雄市鳳山區的所本部，以及屏東監理站、臺東監理站、澎湖監理站和屏東監理站恆春分站等所屬單位。盤查結果顯示，114年度溫室氣體排放總量為747.3919公噸CO₂e，其中以外購電力所產生的間接排放（類別二）占比最高，達95.45%，顯示電力使用為主要減碳關鍵。

馮靜滿所長（右）主持高雄區監理所召開碳盤推動計畫啟動會議並成立推動小組。(圖/高雄區監理所提供)

針對碳盤查結果，高雄區監理所指出，114年全所用電量已較113年減少94,641度，降幅達5.92%。未來將以114年碳盤查數據作為減碳基準年，持續精進用電管理措施，檢視各項電氣設備運作情形，並據以研擬具體減碳策略與行動方案。實施過程中，將透過平台即時掌握每月碳排放變化，強化管理效能。

所長馮靜滿表示，近年氣候變遷對生活環境帶來的衝擊日益明顯，節能減碳不應只是口號，而是必須落實於日常管理與行動中。隨著環境部自115年起擴大推動事業單位溫室氣體排放盤查登錄制度，高雄區監理所除輔導所轄運輸業者配合政策外，也希望透過本次主動完成碳盤查的示範經驗，拋磚引玉，鼓勵轄內代檢廠、駕訓班及運輸業共同投入減碳行列。

高雄區監理所進一步表示，115年推動減碳行動方案期間，亦將鼓勵同仁取得淨零碳管理師等相關認證，培養跨域專長，並結合不定期辦理的環保快閃活動，邀集鄰里民眾與洽公族群共同參與，持續深化永續理念，讓節能減碳從機關內部擴散至社會各層面，具體展現高雄區監理所推動永續治理的決心。