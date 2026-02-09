高雄區監理所完成碳盤查 以電力管理為核心推動低碳永續治理

記者鍾和風/高雄報導

高雄區監理所落實淨零政策，公布3年減碳具體目標。高雄區監理所於今（9）日召開「碳盤查推動計畫」第2次會議，主要就1月中旬完成的機關溫室氣體盤查（同碳盤查）結果，研擬後續減碳策略與行動方案，確實朝「低碳轉型、永續治理」目標邁進。該所日前指出，將以114年度溫室氣體排放總量約747公噸CO₂e作為減碳基準，其中外購電力所產生的間接排放（類別二）占比高達95.45%，顯示電力使用管理為推動減碳的關鍵所在。

高雄區監理所今日召開碳盤查推動計畫第2次會議，由馮靜滿所長主持。(圖/高雄區監理所提供)

高雄區監理所表示，為配合政府整體減碳政策方向，依循行政院環境部氣候變遷署公布的「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，並就「能源、產業、生活及社會」等四大轉型策略，研擬適用之具體行動方案。整體計畫以3年為一期，並採滾動式檢討修正方式推動，目標於117年達成溫室氣體排放量較基年減少8%。相關溫室氣體盤查報告，預計於農曆春節前夕公開於該所官網「出版品及研究報告」專區，供各界查詢。

高雄區監理所制定溫室氣體減量策略與行動方案。(圖/高雄區監理所提供)

該所補充說明，推動過程中委由麟數據股份有限公司提供之碳排儀表板平台，即時掌握碳排放量變化，藉此強化管理效能。該平台日前已通過亞瑞仕國際認證公司執行之第三方認證，使用者可依平台數據進行管理追蹤，並運用系統產出之報表與清冊進行分析與減量策略制定，具備一定品質保證。高雄區監理所所長馮靜滿表示，節能省電與個人生活習慣密切相關，應從自身做起，在用水、用電、用油及用紙等方面，秉持「當用則用、當省則省」的原則，讓能源使用效益最大化、減少不必要浪費。近期辦理的「預約早苗」快閃活動，結合約定扣款申辦服務與植栽綠美化措施，兼顧環保推廣與稅費徵收行政效率，獲得良好回饋，後續亦將不定期舉辦相關活動，歡迎民眾踴躍參與，共同響應減碳行動。