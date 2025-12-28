高雄區監理所推廣交通安全 「道路生存戰」桌遊上百人競賽同樂

鍾和風/高雄報導

為推廣交通安全觀念，交通部公路局高雄區監理所於12月28日在高雄大遠百前廣場舉辦「道路生存戰－交通安全桌遊競賽」，吸引上百人參賽及圍觀。活動透過互動式桌遊與競賽形式，讓不同年齡層民眾在輕鬆有趣的氛圍中，學習正確的用路觀念，現場氣氛熱絡。

馮靜滿所長說明交通安全桌遊推廣歷程。馮靜滿所長說明交通安全桌遊推廣歷程。(圖/高婕)

高雄區監理所所長馮靜滿表示，「道路生存戰」自112年5月推廣以來獲得熱烈回響，並於113年進行改版為2.0，新增自行車及微型電動車相關主題，使遊戲內容更貼近現行道路使用型態。桌遊共設計40種真實道路情境，涵蓋行人、汽車、機車、自行車及微型電動二輪車等用路行為，協助參與者建立正確的風險辨識與用路判斷能力。

廣告 廣告

馮靜滿所長與各組冠軍合照。(圖/高婕)

現場競賽參賽資格分國中小組、高中(職)大學組、社會人士組、高齡組(65歲以上)，共有80人透過網路及現場報名，以「玩中學」方式深化交通安全教育，經過激烈的搶答搶拍，每組前3名皆獲得禮券2,000元、1,000元及500元。

高雄餐旅大學休閒暨遊憩管理系蔡欣佑主任與黃子明老師特別率隊參與競賽與服務，除了感謝交通部公路局高雄區監理所，讓學生從桌遊競賽強化青年學生安全用路習慣外，更能夠應用所學協助服務，對全齡交通安全具有強大的社會影響力。

馮靜滿所長強調，「道路生存戰」交通安全桌遊榮獲交通部113年第 16 屆道路交通安全創新貢獻獎第一名，並申請為政府出版品及取得智慧財產局新型專利，累計網路銷售超過400盒。未來將持續透過多元創新的宣導方式，深化民眾正確用路觀念，能讓更多人參與其中，寓教於樂，攜手打造更安全、友善的交通環境。