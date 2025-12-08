高雄區監理所獲第22屆金檔獎殊榮

高雄區監理所在一百八十三個政府機關激烈競逐中脫穎而出，於今(八)日由馮靜滿所長率檔案團隊代表該所出席行政院國家發展委員會檔案管理局第二十二屆金檔獎頒獎典禮，並從行政院國家發展委員會葉俊顯主任委員手中接過獎項。(見圖)

馮靜滿所長今(八)日表示，這份榮耀並非一蹴可及，靠著團隊的凝聚力，歷經三年磨一劍，將實務挑戰化為改善動能，讓檔案管理與創新逐漸厚實茁壯；在交通部及公路局長官多次南下指導，逐一落實建議，累積今日成果。

這次獲獎肯定了高雄所多項檔案創新，例如將監理法規文字轉化為圖像化的「道路生存戰」桌遊、打造采輯館文物保存與元宇宙線上展、建置著錄自動檢核系統及推動多元檔案應用宣導的創新價值。

馮所長補充提到，這不僅是高雄所的榮耀，更是歷屆所長、交通部與公路局長官，以及與眾多夥伴共同支持與攜手努力的成果；未來，高雄所將持續精進、深化檔案價值，讓監理服務更加貼近民眾需求。