高雄區監理所舉辦揮毫寫春聯及交通安全宣導

▲交通部公路局高雄區監理所舉辦揮毫寫春聯及交通安全宣導活動，由高雄區監理所所長馮靜滿(中)主持。(圖／記者黃守作攝，2026.02.05)

[NOWnews今日新聞] 交通部公路局高雄區監理所於今(5)日上午，在高雄區監理所行政大樓大廳，舉辦揮毫寫春聯及交通安全宣導活動，由中華民國書學會南區分會書法老師到場親筆揮毫，書寫吉祥春聯，吸引民眾排隊索取春聯，一同迎接新春馬年的到來。

公路局高雄區監理所揮毫寫春聯及交通安全宣導活動，是由高雄區監理所所長馮靜滿主持，副所長林弘慎、秘書室主任鍾秉均、駕駛人管理科科長龔建源等人與會，有洽公民眾到場排隊索取書法老師現場親筆揮毫的書寫吉祥春聯，以迎接農曆新年。

▲交通部公路局高雄區監理所舉辦揮毫寫春聯及交通安全宣導活動，邀請書法老師到場揮毫寫春聯，吸引民眾排隊索取春聯。(圖／記者黃守作攝，2026.02.05)

高雄區監理所所長馮靜滿表示，再過幾天，9天春節連假就要到來，家家戶戶開始除舊布新，高雄區監理所選在除夕前，邀請中華民國書學會南區分會的書法老師到場大展身手，親筆揮毫寫春聯，送給前來監理所參與互動同樂的民眾。

▲交通部公路局高雄區監理所舉辦揮毫寫春聯及交通安全宣導活動，邀請書法老師到場揮毫寫春聯，吸引民眾排隊索取春聯。(圖／記者黃守作攝，2026.02.05)

高雄區監理所揮毫寫春聯及交通安全宣導活動，吸引許多民眾到場，除有春聯可以拿，也有交通安全觀念宣導，可瞭解多項監理運輸服務及便民措施，包括機車考照上駕訓補助、高齡換照、春節期間疏運措施及公共運輸優惠，以及多元又便利的汽燃費查詢、繳納方式等。

另外，還有資通訊產品使用注意事項、防詐騙簡訊辨識、檔案應用申請、性別平等及廉政倫理宣導等，致吸引許多民眾競相參與。

馮靜滿指出，監理運輸服務內容與民眾日常生活息息相關，目前推行的措施及優惠訊息琳瑯滿目，如今(115)年春節期間客運優惠折扣更多，讓民眾返鄉或外出旅遊多了些選擇，歡迎利用高雄區監理所官方網或監理服務網查詢，也可於上班時間撥打電話洽詢。

馮靜滿並提醒民眾，平時務必做好車輛保養及定檢，降低車輛故障的風險，自行開車或騎車外出時，應避免疲勞駕駛，也記得酒後不開車，一起營造安全又便利的交通環境，而高雄區監理所交通安全園區即將啟用，相關駕駛人管理新制度亦陸續上路，歡迎民眾利用機會，到場瞭解，共同迎向平安、順行、好運滿滿的馬年新春。

