高雄區監理所「金馬獻瑞‧福滿新春」活動 2/5熱鬧登場

金馬奔騰迎新歲，春聯祝福帶回家！為迎接農曆新年，高雄區監理所特別邀請中華民國書學會南區分會書法老師，於明(五)日上午九時三十分，在該所行政大樓一樓大廳現場親筆揮毫，書寫吉祥春聯，與民眾一同迎接新春；活動當天同步推出服務滿意回饋活動，完成指定任務即可免費領取手寫春聯一紙或新春紅包袋一份，歡迎民眾到場互動、洽詢，數量有限，送完為止，敬請把握。(見圖)

高雄區監理所馮靜滿所長表示，該所交通安全園區即將開幕，相關駕駛人管理新制度亦陸續上路，歡迎民眾利用活動機會，至現場洽詢了解，誠摯邀請大家踴躍參與，一起迎向平安、順行、好運滿滿的馬年新春！