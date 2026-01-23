高雄區監理所「預約早苗」快閃活動 提前達標種下100棵樹

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄區監理所為推廣環保理念與便民服務，自1月21日至23日推出「申辦約扣一小步 × 綠色永續一大步－預約早苗」快閃活動，鼓勵民眾申辦公路使用養護安全管理費約定扣款（汽燃費約扣），以實際行動落實減碳與綠色永續。

活動推出後反應熱烈，原訂3天的活動目標於今（23）日上午即提前達標，成功完成「種下100棵樹苗」的行動目標，展現民眾對環保與數位化服務的高度支持。

來自屏東潮州的黃淑嫆小姐更熱情號召親友一同響應，一口氣完成40輛汽、機車汽燃費約定扣款申辦，監理所也同步為其種下40棵象徵希望的樹苗。黃小姐表示，自動扣款不僅可免去紙本帳單寄送，還能為環境保護盡一份心力，兼顧便利與環保。

此外，一位暱稱為「NINI」的護理師亦於活動當天一早來電完成機車汽燃費約定扣款，並請監理所協助種下樹苗。她開心分享：「預約高市早苗，感覺很酷！」展現年輕世代對環保行動的高度認同。

第100位完成申辦的陳小姐，成為活動幸運參與者。她表示，完成約定扣款即可由監理所為其種下一棵象徵永續與希望的樹苗，並領取「預約早苗」數位感謝證，讓環保行動更具參與感與成就感。

高雄區監理所所長馮靜滿表示，日常生活中看似微小的一步，長期累積即是推動綠色永續的重要力量。透過「預約早苗」快閃活動，將便民服務與環保理念結合，讓民眾在完成行政申辦的同時，也能實際參與友善環境的行動，未來將持續推動相關創新措施，號召更多民眾共同為永續發展努力。（圖／記者王雯玲翻攝）