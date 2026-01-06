高雄十全國小校慶 益智遊戲學環保

國小校慶親師生齊聚，熱鬧的場合是推動環保永續的絕佳時機，高雄慈濟志工特地前往十全國小，利用益智遊戲，推動永續意識！

學生認真做體操，為十全國小校慶揭開序幕，一年一度的全校活動，慈濟志工也來擺攤，好奇的學生紛紛前來。

「減少溫室氣體，對喔，很棒。」

抽籤過關後，還有環保知識的互動遊戲。

慈濟志工 林玉玲：「最主要是推環保概念，十指口訣，遊戲用的也是環保瓶蓋，用顏色區分圈圈叉叉，玩井字遊戲。」

回收瓶蓋就能開心玩，17項永續發展目標，融入遊戲裡！

廣告 廣告

學生：「要重複使用，recycle，還有reuse。」

家長帶著孩子一起來參加，環境永續議題讓親子共同關注。

家長 潘咸禎：「瓶瓶罐罐要把它洗乾淨，再放到回收箱裡面，不要髒髒的，有液體就把它倒進去。」

家長 陳漪芬：「外出用餐的時候，(單次)餐具、碗筷我們都不用，都用家裡的。」

推廣環保過程充滿笑聲，讓校慶的歡樂成為推動環境永續的熱情！

更多 大愛新聞 報導：

類澱粉沉著症！老翁合併二尖瓣逆流

冬日懶洋洋？ 貧血危機不可不慎

