高雄十大傳說「舉牌姐」再選議員?柳淑芳:有認真在考慮

〔記者王榮祥／高雄報導〕常在高雄重要路口舉牌宣示反共愛台理念、被網友封為高雄十大傳說之一的「舉牌姐」柳淑芳，傳出可能再次投入下屆高市議員選戰?本尊證實「有認真在考慮」。

柳淑芳曾七度參選，包括2次立委、4次議員、1次里長，積極傳達「反共」、「台獨」等本土理念，儘管投票結果離當選門檻都有點距離，她則認為能有反共、護台的宣傳機會，還可呈現幸福藍圖政見，投資(保證金、文宣費)很值得。

去年立委選舉，柳淑芳透露先前幾度選舉負債累累，為了尊嚴生活、不會參選，剩兩年就退休(任職中油)，目標在退休前把負債與貸款還清；但為宣傳理念，她常在下班後到路口舉牌。

隨著下屆高雄市長、議員、里長選戰加溫，地方開始關注舉牌姐的動向，甚至有左營楠梓議員參選人耳聞她可能投入選戰?

柳淑芳則向本報指出，近日真的有飲料店老闆、詢問她是否會選下屆議員?她告訴對方「有可能、有認真在考慮」。

她進一步說明，今年底有機會還清貸款，明年退休後會有一筆退休金、也是養老金，如果參加選舉，就不用跟銀行借錢，但面對物價及通膨，不知道養老金多少才夠?所以還在評估。

但她強調，守住台灣、台灣平安是她一生願望，唯有透過選舉機制，才能將她愛台灣、愛高雄的諸多想法，分享給更多鄉親。

