高雄十大傳說「舉牌姐」再選議員?柳淑芳:有認真在考慮
〔記者王榮祥／高雄報導〕常在高雄重要路口舉牌宣示反共愛台理念、被網友封為高雄十大傳說之一的「舉牌姐」柳淑芳，傳出可能再次投入下屆高市議員選戰?本尊證實「有認真在考慮」。
柳淑芳曾七度參選，包括2次立委、4次議員、1次里長，積極傳達「反共」、「台獨」等本土理念，儘管投票結果離當選門檻都有點距離，她則認為能有反共、護台的宣傳機會，還可呈現幸福藍圖政見，投資(保證金、文宣費)很值得。
去年立委選舉，柳淑芳透露先前幾度選舉負債累累，為了尊嚴生活、不會參選，剩兩年就退休(任職中油)，目標在退休前把負債與貸款還清；但為宣傳理念，她常在下班後到路口舉牌。
隨著下屆高雄市長、議員、里長選戰加溫，地方開始關注舉牌姐的動向，甚至有左營楠梓議員參選人耳聞她可能投入選戰?
柳淑芳則向本報指出，近日真的有飲料店老闆、詢問她是否會選下屆議員?她告訴對方「有可能、有認真在考慮」。
她進一步說明，今年底有機會還清貸款，明年退休後會有一筆退休金、也是養老金，如果參加選舉，就不用跟銀行借錢，但面對物價及通膨，不知道養老金多少才夠?所以還在評估。
但她強調，守住台灣、台灣平安是她一生願望，唯有透過選舉機制，才能將她愛台灣、愛高雄的諸多想法，分享給更多鄉親。
更多自由時報報導
盧秀燕市府防堵豬瘟幾乎每天出包 自家人都挺不下去：要有人下台！
蔣萬安稱不准翡翠水庫設光電板 網曝柯文哲早在下游裝好裝滿！
美防長訪韓拋震撼彈！擬重塑駐韓美軍角色 納入「協防台灣」
世界大賽》向小葛雷諾輕點帽沿致意一幕 山本由伸獲球迷瘋狂點讚
其他人也在看
正國會挺林岱樺 他揭「殺高雄意在桃園」：王義川恐出線
綠委林岱樺1日在高雄岡山的造勢晚會聲勢驚人，早前外交部長林佳龍、綠委王義川曾表態挺林岱樺，正國會是否與賴清德叫板引發外界熱議。國民黨桃園市議員凌濤認為，正國會意在取2026桃園市長提名，「殺高意在桃」，若高雄最後沒給林岱樺，桃園可能由曝光度高的王義川出線。中時新聞網 ・ 13 小時前
「2025高雄Wild Wild野生活」X「高雄萬聖節」 雙活動加持吸引60萬人次
高市府觀光局辦理全台指標性的戶外野營體驗「二○二五高雄WildWild野生活」，二日於衛武營國泰路東側草地圓滿落幕，今年與教育局「高雄萬聖節喂！武營來搞怪」同場點燃城市氣氛，雙活動加持共吸引六十萬名旅客與市民到訪，現場人潮滿溢、熱度爆表；草地上一字排開的百萬級風格帳、露營車，以及美食與裝備市集，為城市帶來最放鬆的戶外節奏。(見圖)觀光局今(三)日說明，該活動第一天舞台區有知名的韓國樂團Hi-FiUn!corn驚喜快閃出演，觀眾的尖叫聲不絕於耳！第二天則有創作才女白安壓軸登場，用輕柔嗓音伴隨涼爽的微風，淨化現場所有人的身心靈。觀光局高閔琳局長表示，「二○二五高雄WildWild野生活」今年規模再創新高，逾一百三十家品牌參與，草地上一次展出二十頂風格帳篷、三十個露營裝備品牌與 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
高雄傳奇人物！抓漏達人陳財佑現況曝光 現身母校校慶
高雄傳奇人物！抓漏達人陳財佑現況曝光 現身母校校慶EBC東森新聞 ・ 12 小時前
印尼總統：可能再添購4架空巴軍用運輸機
（中央社雅加達3日綜合外電報導）印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上台後持續推動軍備現代化。他今天表示，印尼可能再添購4架空中巴士（Airbus）A400M軍用運輸機。中央社 ・ 11 小時前
地方建議：高溫假因地制宜、行業有別
立法院交通委員會審查立委提案「氣象法」修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放「高溫假」。地方政府表示，法規還在討論中，...聯合新聞網 ・ 1 小時前
中國將46國入境免簽效期延至2026年底 包括日韓
（中央社台北3日電）中國外交部領事司今晚公布2026年12月31日前可單方面免簽入境30天的適用國家，共計46國，包括法國、德國、義大利等歐洲國家，亞洲的日本、韓國和部分中東國家，大洋洲的澳洲、紐西蘭，以及南美洲的巴西、阿根廷等國。中央社 ・ 12 小時前
台南驚傳工安意外！男員工右手「遭切紙機夾扁」 撐1.5小時脫困送醫
事發當時，男員工右手掌被機台夾住，無法自行脫困且大量出血。台南市消防局接獲報案後，立即派遣救護大隊及新營高級救護隊趕赴現場，因傷勢嚴重，另緊急聯繫柳營奇美醫院急診部部長王思進醫師前往支援。王醫師到場後，立即評估傷勢，指導現場護理人員施打止痛藥物，並協助綁...CTWANT ・ 3 小時前
全美緬甸法師年度法會 慈濟義診護持三寶
美國慈濟愛滿地醫療中心，第12年邀請緬甸法師們，到診所接受健康檢查與眼科、配鏡服務。這些緬甸法師來自全美45個州，每年十月，他們都會到洛杉磯一間佛寺，參加年度誦經法會。慈濟志工「譚建芬」，是緬甸華...大愛電視 ・ 1 小時前
美國10月份ISM製造業指數降至48.7，連八個月萎縮
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，受產出下降和需求疲軟影響，美國10月份製造業活動連續第八個月萎縮。根據週一公佈的數據，美國供應管理學會(ISM)的製造業指數下降0.4點，至48.7。經濟專家的預估中值為49.5。由於指數低於50榮枯關鍵水位，意味著行業活動收縮。今年大部分時間製造業指數都在一個狹窄區間內波動。這份數據顯示，報告顯示，ISM產出分項指標下降2.8點，至48.2，為過去三個月中第二次跌破50這一榮枯分水嶺。產出疲軟使製造業就業持續承壓。ISM就業分項指標連續第九個月萎縮，儘管下滑速度略低於9月。ISM製造業調查委員會主席Susan Spence在與記者的電話會上表示，製造商仍對川普政府在貿易政策方面普遍缺乏明確性感到擔憂。不知道下一個會輪到哪個國家，也不知道下一次會輪到哪種大宗商品。與此同時，通膨壓力持續獲得舒緩。衡量原物料支付價格的指標下降3.9，至58，為今年年初以來最低水準。自4月美國宣布對等關稅以來，該指標已累計下降近12點。凱投宏觀北美經濟學家Thomas Ryan表示，本次報告中最令人鼓舞的部分是支付價格分項指標下降至58.0，創下自關稅實施財訊快報 ・ 50 分鐘前
芝加哥聯儲總裁擔心通膨更勝勞動力市場，稱12月立場未定
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國聯準會芝加哥分行行長Austan Goolsbee表示，在決定如何在12月聯準會會議上投票前，他希望看到更多數據，但警告稱，目前他更擔心通膨而非勞動力市場。Goolsbee週一接受媒體採訪時表示，他對12月會議尚未做出決定。他對通膨端不放心，因通膨高於目標已有四年半時間了，且呈現錯誤的趨勢。包括Goolsbee在內的政策制定者在10月28-29日的會議上投票決定將基準利率下調0.25個百分點，這是他們為提振疲軟的就業市場連續第二次降息。在隨後的新聞發布會上，主席鮑威爾警告稱，市場預期的12月將再次降息並無定論。部分決策者日益擔憂通膨，並沒有以足夠快的速度朝聯準會2%的目標降溫，而經濟的強勁表現可能重新引發價格壓力。Goolsbee補充稱，他仍認為利率可下調「相當幅度」，但最明智的做法很可能是讓利率隨通膨同步下降。財訊快報 ・ 53 分鐘前
2外國人「募醫藥費6萬」遭轟假手斷 網怒：從台中騙到台南
日前民眾在台中一中街、逢甲夜市目擊，一男一女外籍人士坐在地上乞討，可見女生右手有厚厚的包紮，男生則拿著紙板上用繁體中文寫著「我們的銀行卡被凍結了，請幫我們籌集醫療費用，我們需要6萬台幣。」後來兩人被網友踢爆是詐騙後，又跑到嘉義文化路夜市的路邊乞討。當時有目...CTWANT ・ 1 小時前
高雄的覺醒與轉型—從愛河污染整治到國際城市的道路
曾聰智／退休環工技師鏡報 ・ 2 小時前
綠內參民調賴瑞隆贏邱議瑩20%？柯志恩直呼：我不相信
2026年高雄市長選戰民進黨初選4搶1，綠委林岱樺日前在岡山造勢，湧入3萬人，隨後有一份民調結果顯示，綠委賴瑞隆不論在對比或互比的數據都居冠，綠委邱議瑩墊底，甚至大輸20個百分點。對此，藍委柯志恩直呼難以置信。中天新聞網 ・ 12 小時前
國民黨將上演殘酷的現實 他揭：侯友宜卸任時，就是跟政壇說再見之日
台灣政壇話題不斷，電商企業家486先生陳延昶近日撰文分析，殘酷的現實即將在國民黨內上演：「侯友宜的卸任之路，很可能就是他政治生命的句點」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
不發賀電到握手！習近平原不想跟高市早苗會談 見這1事態度180度大變
日本新任首相高市早苗昨日在南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，與台灣領袖代表林信義會晤，並連續兩天於社群平台發布兩人合照與會談內容，卻引發中國外交部強烈抗議。印太戰略智庫執行長矢板明夫透露，中國國家主席習近平對高市相當鄙視，也不想安排日中元首會談，見到日前美國總統川普與高市極度友好的互動後，態度大轉變，主動促成會談。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文稱國防預算太多！蔡正元怒嗆「大嘴巴」 蕭旭岑：他在激勵國民黨
國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪，直指國防預算超過3%的GDP已經「太多了」，若兩岸和解就不需要把錢投資在軍備上，引發前立委蔡正元痛批「嘴巴那麼大幹什麼？」對此，國民黨副主席蕭旭岑今（3日）表示，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定與台灣安全。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前