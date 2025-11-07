高雄千萬社區驚傳連環竊案！8戶遭闖損失破60萬 醫師、員警都成受害者

高雄市鳳山一處高級社區失竊，有至少8名住戶遭闖空門。圖為鳳山分局。（翻攝Google Maps）

高雄市鳳山區一處透天高級社區10月底驚傳連環竊案，至少有8戶住戶遭人從窗戶闖入行竊，損失金飾與現金共超過60萬元。由於社區住戶多為醫生、企業主及員警，消息傳出後引發鄰近居民恐慌。警方追查後鎖定一名男子涉案，經檢方聲押獲准，但研判尚有共犯，正全力追查中。

這起竊案發生於鳳山區一處總戶數達48戶的高價透天社區。居民指出，10月下旬起陸續有住戶發現現金不翼而飛，報警後才發現不只一戶出事。受害住戶表示，幾乎都是因窗戶未上鎖成為宵小目標，其中甚至有人保險箱整個被搬走，懷疑竊賊早已多次勘查。

警方鎖定1嫌聲押 懷疑還有共犯潛逃中

警方勘查現場時，在多戶窗台發現可疑鞋印，初步懷疑竊嫌從社區後方攀爬入侵，再趁夜觀察屋內動靜行竊。由於社區戒備森嚴，推測歹徒熟悉地形，甚至避開監視器。附近居民也透露，近日多次看見警車進出社區一帶，疑似在調查逃逸路線。

據了解，警方已掌握部分犯案路線及人員，1名涉嫌男子遭逮並遭法院裁准羈押，但檢警懷疑仍有3至5人涉案，整起案件可能是有預謀的集體犯案。目前警方正循監視器影像與通訊紀錄擴大追查中。

