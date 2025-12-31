高雄升旗 柯志恩：2026一定要打贏選戰

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩說，2026年一定要打贏市長選戰。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 今天是元旦，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（1）日到高雄前鎮區的正勤社區參加升旗典禮。談到新年新希望，柯志恩說，2026年希望大家都充滿正能量，不管2025年有任何的煩惱擔憂，都已經過去了，2026年都要跨步邁向前，未來一年都可以心想事成，他自己的願望，當然要打贏高雄市長選戰。

談到黨主席鄭麗文上任，外界批評聲浪多，柯志恩說，希望大家團結一致，打贏2026年選戰，也期許兩岸彼此之間能夠有更多對話的機會，能夠在平等互惠的狀況下交流，也希望台海都能夠安定平穩，相信鄭麗文有足夠智慧，能夠帶領國民黨一起往前走。

