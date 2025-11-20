高雄升級A級城市 陳其邁：全方位推動城市軟硬體升級

高雄市議會19日市政總質詢中，多位議員肯定高雄近年在藝文、交通與城市發展上的躍升，指出城市已從B級躍升為A級，更展現打造「全台第一觀光大城」的潛力。面對議員關注觀光、文化與經濟動能等議題，市長陳其邁回應，市府將持續強化城市行銷，善用港灣景觀與藝文場館，結合演唱會經濟推升城市能見度，同時透過會展補助吸引企業與團體來高雄舉辦活動，讓城市發展成果由所有市民共享。

在重大建設方面，針對大林蒲遷村與高雄港聯外道路規劃，陳其邁指出，遷村作業將自明年1月正式啟動，包含宗教及住商地區土地協議價購、個案分配與抽籤程序，非住商地區則預計5月展開。市府也將同步優化港區外聯絡道路，改善車道路型並提升路口見警率，以確保交通順暢與行車安全。他補充，目前中央環評預計將於明年10月審議，高市府也會加速都市計畫變更程序，讓遷村工程無縫銜接。

↑圖說：陳其邁於市政總質詢中，逐一回覆議員關心的財政收支劃分法修法、基層運動員權益、發展觀光文化城市、兒少預防保護、中高齡就業等議題。（圖片來源：高雄市政府提供）

議員也關切基層運動員待遇與培訓制度，建議聘用選手投入校隊教練行列，以建立更完整的競技體系。陳其邁表示，他已要求教育局與運發局檢討教練員額並研議額外預算，將依學校實際需求加強補助，同時跨局處盤點資源，讓基層選手有更暢通的發展管道。

在兒少保護方面，議員呼籲擴大高風險幼兒訪視制度，由醫療端主動前進家庭。陳其邁回應，目前衛生局試辦的高風險幼兒照護已獲學者肯定，他已要求在預算與人力許可下，與醫療院所合作擴大試辦規模，整合公私資源以落實預防性保護。

面對中高齡就業議題，陳其邁坦言，部分職場仍存在年齡歧視，法規與支持措施需同步加強。他強調，市府將持續檢討相關輔導與獎勵機制，打造更友善的高齡就業環境，協助65歲以上市民獲得更多工作機會。

至於大寮地區開發進度，陳其邁說明，和春技術學院大發校區已完成地上權塗銷並捐贈予市府，大寮校區則將先進行耐震補強，後續再研議多功能利用方向。此外，琉球里公園（公兒3-4）由工務局辦理，相關規劃與預算也同步推動中。

