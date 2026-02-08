高雄半世紀回憶！大統五福店2/28熄燈 拆屋還地

大統五福店今（8日）正式公告，因土地租約期滿，將於2月28日結束營運。（圖／翻攝自Google maps）





高雄人的回憶沒了！「大統五福店」今（8日）正式公告，因土地租約期滿，將於2月28日結束營運，將自3月初起進行拆除並還原土地。

大統五福店2/28歇業

大統五福店公告指出，隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運，2月28日為與進駐品牌延展合約之最終營業日。現址建物將3月於初，依土地租賃合約進行拆除作業，並還原為平面土地。

屹立當地51年

大統五福店自民國64年開幕，昔為南台灣具代表性的繁華地標之一，儘管歷經民國84年的祝融之災與高雄捷運施工衝擊，大統集團仍於民國95年秉持共榮商圈的信念，斥資數億元整建，將原10層樓建物拆除並降低樓層，改造為地下1層至地上3層的複合式餐飲與娛樂場域。

大統五福店因應近年來高雄受惠於演唱會經濟、亞灣區發展，以及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動人流與商圈熱度回升，使賣場整體來客較過往成長約3成，促使集團決定重新思考新定位，計畫導入更多元且創新的服務型態。

大統集團強調，將持續深化零售與商業空間的開發，整合旗下大樂量販的營運能量與大統地產的開發優勢，同時推動鄰近五福路地段大立商圈之大立二館開發，座落中高雄核心城市區域，目標打造一個能同時符合在地居民生活機能，以及觀光客休閒需求的多功能購物空間。

