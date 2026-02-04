高雄半夜上演武打戲 6人持棍棒討債反被對方打跑

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區灣中街今(4)日凌晨2點20分左右，發生一起打架糾紛，洪男(34歲)帶領5人持棍棒至洪男(24歲)家討4萬元債務，未料雙方一到場一言不合就開打，討債的洪男等6人不到30秒就被欠債的洪男等4人打到鳥獸散，警方獲報到場，欠債的洪男稱4人有手腳擦挫傷，警方正追查討債的6人。

據了解，洪男(24歲)向蘇女(26歲)借了4萬元未還，蘇女丈夫洪男(34歲)不滿對方積欠債務，遂夥同5名同夥持球棒至欠債的洪男家討債，當時洪男、洪男父親(50歲)、友人王男(39歲)及吳男(43歲)等4人在家，見討債的洪男等人到場，雙方即發生衝突，頓時棍棒、椅子、菜籃等齊飛，10人打成一片，討債6人不久即駕車逃離，附近鄰居則是聽到爭吵聲見發生打架事件報案。

廣告 廣告

三民二分局偵查隊指出，警方到場時討債的6人已離開現場，現場欠債的洪男等4人手腳擦挫傷，警方已擴大調閱監視器並已掌握特定犯嫌偵辦中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚悚！嘉義縣砂石車連環撞波及早餐店 店面慘遭撞爛

驚險！台南足療店男員工街頭持銼刀行凶 勇警衝出壓制帶回

台南金華派出所前傳傷人案！按摩師持尖物突襲 2路人受傷送醫

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

