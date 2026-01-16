高雄半導體X扣件X遊艇產業受惠 臺美關稅談判帶來新契機

▲市府看好臺美關稅談判成果，高雄高階製造產業迎新優勢。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】行政院今（16）日公布臺美關稅談判總結結果，高市府表示，此次談判達成多項預定目標，包括對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇，以及汽車與航空零組件等多項232關稅最優惠待遇。市府認為，這將強化臺美高科技合作基礎，並為高雄推動半導體及高階製造產業發展提供更有利的國際環境。

近年來，高雄積極推動產業轉型，成功打造半導體「S廊帶」產業聚落，其中全球晶圓製造龍頭台積電於高雄Fab22廠生產的2奈米（N2）製程已於114年底進入量產，並串聯IC設計、晶圓製造、封測及材料設備等半導體生態系，加碼投資，完善高雄成為全球最先進製程半導體聚落。市府表示，關稅談判結果將鞏固高雄及台灣半導體產業的全球競爭力，深化臺美供應鏈合作，提升產業韌性。

市府同時將密切關注與美方協商中農、漁、畜產品的最終關稅適用結果，兼顧國際拓展與本地產業利益。例如，高雄吳郭魚及鱸魚出口美國市佔率約占全國出口比例0.04%及0.21%，調降關稅至15%可有效緩解出口壓力，對本市養殖漁民信心具正面效益。

高雄扣件產業亦受惠於此次談判。市府指出，高雄扣件產值占全台超過五成，北美市場是主要出口市場。市府持續與產業協會及園區中心建立合作平台，協助業者轉型高值化、數位化及低碳化，去年9月並率團參加「2025美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展(IFE)」，總效益逾700萬美元，展現拓展國際市場成果。

遊艇產業為高雄另一重要外銷產業，出口占比八成以上，本市更占全國總金額八成。關稅調降後與其他主要遊艇製造國稅率相當，使本市業者在國際市場具備同等競爭條件，衝擊有限。

整體而言，高市府已增列年度預算扶植企業轉型與外銷拓展，並將整合中央資源，與經濟部產業競爭力輔導團緊密合作，攜手高雄產業應對全球市場新機。（圖╱高市府新聞局提供）