高雄南橫公路驚險一幕！灑水車突然翻覆滑落邊坡 駕駛安然無恙

高雄市桃源區南橫公路29日下午驚傳施工意外，1輛進行明壩克露橋臨時便道整修的灑水車，在行經台20線93.5公里處時，疑似因不明原因突然失去重心，整輛車翻覆並滑落邊坡，事故發生的瞬間，恰巧被路過民眾錄下，畫面中可見灑水車原先以緩慢速度行駛，突然傾斜，隨後翻覆的過程相當驚險，所幸駕駛安然無恙。

據了解，灑水車駕駛為46歲林姓男子，當時正於明壩克露橋臨時便道執行施工任務，事故發生後，附近民眾立即通報警方，警方迅速派員抵達現場進行初步處理，林姓駕駛當時意識清楚，身上並無明顯外傷，也向警方表示自己身體狀況良好，不需進一步協助。事故雖未造成人員傷亡，但現場畫面仍讓目擊者和網友驚呼「捏了一把冷汗」。

從民眾影片中可以看出，該路段臨時便道為施工期間開設，路面相對狹窄且地勢傾斜，灑水車在行駛時可能因重心不穩而翻覆，警方與施工單位已經展開初步調查，釐清翻車原因，並將檢討施工安全措施，以避免類似事件再次發生。此外，事故也提醒民眾，行經施工路段時務必保持安全距離與注意路況，避免因突發事故而造成傷害。

