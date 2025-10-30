高雄南豐魯肉飯休店6天今營業 改以冷凍豬肉應急並暫停內用

高雄苓雅市場知名的南豐魯肉飯，休店６天後今日重新營業，但暫時以冷凍豬肉取代，且不提供內用。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕台中爆發非洲豬瘟，高雄苓雅市場知名的南豐魯肉飯，原先因應肉品市場休市5天自10月24至29日停業6天，但因全國禁宰豬隻延長至15天，南豐魯肉飯今(30)日重新開店營業，但改以冷凍豬肉應急，並因無法回收廚餘暫停內用，只提供外帶。

因非洲豬瘟全國禁宰豬隻15天，目前市面上暫時吃不到溫體豬肉，對以豬肉為特色的小吃或餐廳衝擊不小。位於自強三路的南豐魯肉飯平日開店時經常大排長龍，今日店休6天後再重新開張，仍有不少民眾前往消費，不過，對於是否生意有受影響等，店員皆回以老闆不在為由告知無法回應。

廣告 廣告

重新營業的南豐魯肉飯，也於攤位上張貼多張公告，因政府延長禁宰10天，暫用合法冷凍豬肉供應，依肉商供貨情況販售，另因無法收廚餘，暫時僅提供外帶。

南豐魯肉飯公告暫時以冷凍豬肉供應，且只提供外帶。(記者許麗娟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

台中斃死豬送雲林燒 中市府：化製車三聯單「甲聯」有塗改

空拍曝光！霧峰掩埋場現「廚餘海」 百噸廚餘緊鄰烏溪取水口

非洲豬瘟》豬隻禁運禁宰衝擊業者 農業部補貼措施出爐

