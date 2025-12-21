高雄博愛路人行道破損 門面掉漆

高雄市博愛路是市區主要幹道之一，且沿線都有捷運站人潮不少，卻被民眾發現人行道地磚破損嚴重，議員盼相關單位盡速改善。（任義宇攝）

高雄市博愛路是轄內主要幹道，沿線有多個捷運紅線車站，不過，近期民眾發現道路周邊的人行道破損嚴重，地磚掀起的高度甚至超過腳掌，讓民眾怒批「摔倒要誰賠」，議員認為博愛路可謂「城市門面」，啟用近20年的人行道應全面翻新。對此，高雄市工務局回應，針對破損處會立即修繕，也已陸續啟動捷運沿線人行道改善計畫。

博愛路於民國97年隨捷運紅線完工通車，一併興建人行道、路面造景，並冠名「博愛世運大道」作為98年世運會迎賓道路，不過，啟用近20年的人行道，已出現多處破損、路樹竄根等問題，導致民眾通行困難，甚至出現安全疑慮。

廣告 廣告

住在巨蛋商圈周邊的居民表示，博愛路雖有寬敞人行道，但經使用多年，沿線路面標示脫落毀損，且人行道多處地磚破碎呈蜘蛛網狀，甚至在行道樹旁，有地磚被樹根頂起，出現比腳掌還高的高低差，質疑走路絆倒「誰要賠」；也有學生抱怨，騎腳踏車沿博愛路人行道旁自行車道通學，但路面破碎，騎車經過被「震到手麻」，盼市府盡快改善。

高市議員張博洋表示，博愛路不僅是交通要道，更肩負高雄城市門面，但街道「掉漆」恐有損形象，市府應投入更多資源維護，建議工務局全面檢討捷運站沿線人行道，實施翻新或改善工程，並妥善規畫樹穴與綠帶設計，根絕路樹竄根問題，從而改善市容，完善行人安全。

工務局回應，捷運站沿線人行道多數興建近20年，已陸續申請中央計畫實施翻新，明年會從高雄車站以南的中山路1.2公里路段先行改善，並持續向博愛路、中正路等路段擴展，短期內會先針對有立即危險處盡速修繕，確保行人交通安全及街道景觀完善。