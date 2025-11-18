高雄博愛一路藏下陷風險！ 水利局施工封閉車道3天

高雄市鼓山區博愛一路北上近龍德路口，近期經由水利局透地雷達檢測出疑似孔洞，該路段存在下陷風險，自11月19日起進行緊急搶修，施工計劃為期三天，將封閉北上內側的兩個車道，並取消路邊部分汽機車的停車格。

高雄市鼓山區博愛一路北上近龍德路口，近期經由水利局透地雷達檢測出疑似孔洞，該路段存在下陷風險。（圖／高雄市府 提供 ）

高雄市政府表示，為了確保行車安全，水利局決定自11月19日起進行緊急搶修，施工計劃為期三天，將封閉北上內側的兩個車道，並取消路邊部分汽機車的停車格，呼籲民眾提前改道以避免交通擁堵。

水利局表示，該地點交通流量大，將派遣交維人員24小時指揮交通，請駕駛放慢車速並遵循指揮，必要時可考慮使用替代路線。此次施工主要是針對涵管銜接處的淘空情況進行修復，確保道路的長期安全。

