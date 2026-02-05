高雄博田醫院也爆醫材商代刀 院長：成家族鬥爭的廉價工具！

高雄博田國際醫院也爆醫材商代刀！院長謝榮豪坦承自2020年起便允許醫材商人員在手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥，衛生局依違反醫療法、醫師法對醫院及謝榮豪各開罰50萬元，並將廠商移送偵辦。謝榮豪認為遭到汙衊，感慨「低成本的斷章取義抹黑，可悲的變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具」。

高雄博田國際醫院也爆醫材商代刀！院長感慨「低成本的斷章取義抹黑，可悲的變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具」。 （圖／翻攝博田醫院臉書）

根據《上報》報導，一名80多歲女性患者2023年10月在博田醫院接受腰椎手術，由謝榮豪主刀時，廠商全程在場，甚至上手術檯達半小時，謝未在手術檯旁監督，而是坐在一旁處理醫療耗材。

謝榮豪在臉書發表聲明表示，該患者約20年前曾開過刀，因「鄰近節」又退化壞掉須進行手術翻修，植入釘棒和骨融合支架，所有困難的步驟他都已完成。他指出，因患者流血較多需要加壓止血穩定，趁此時間請護理師和廠商測量連接橫桿的長度，「就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染，就要汙衊我4小時40分鐘幫病人賣力手術的辛苦」。

謝榮豪強調完全配合衛生局釐清真相，並表示「醫院經營權紛爭、家族鬥爭，完全不關我的事」，他只負責盡心盡力醫治病人，感慨「低成本的斷章取義抹黑，可悲的變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具」。

高雄市衛生局調查後認定，謝榮豪容留違反醫師法第28條規定的人員執行醫療業務，違反醫療法108條規定，並暫停謝榮豪手術排程一個月。 （示意圖／Pixabay）

博田醫院為高雄知名阮綜合醫院家族後代所經營，6年前爆發家族內鬥，老四被迫出走後成立博田醫院，結果家族內鬥再度上演。去年7月曾發生黑衣人闖入醫院砸毀電腦、控制保全，意圖接管醫院，被檢警依組織犯罪條例偵辦。博田醫院負責人、阮家老二的女兒阮蘭婷，指控都是堂妹，也就是其四叔的女兒阮馨嬅所為。阮馨嬅則強調，醫院是父親獨資，堂姊只是領薪水的掛名負責人，卻鳩占鵲巢，雙方各執一詞，內鬥持續延燒。

高雄市衛生局調查後認定，謝榮豪容留違反醫師法第28條規定的人員執行醫療業務，違反醫療法108條規定，各裁罰醫院、謝榮豪最高罰鍰50萬元，並暫停謝榮豪手術排程一個月，移付醫師懲戒，將再調查釐清。

衛福部醫事司副司長劉玉菁受訪時表示，已發函高雄市衛生局，「蒐證到哪裡，就處分到哪裡」。若證實涉及《醫師法》中的密醫罪，由於屬刑事罪，就會移送檢調單位。另將比照台中榮總處理模式，啟動醫院評鑑的再次重點評鑑，並將儘速擬定一套全國適用的手術室指引。

