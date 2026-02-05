高雄博田醫院涉無照廠商代刀 主刀醫師：測醫材長度

（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄博田醫院涉讓無照廠商代刀，謝姓醫師讓醫療器材廠商在手術室內進行醫療行為。謝姓醫師昨天表示，當時病患正在術中加壓止血，趁此空檔請護理師和廠商測量連接橫桿的長度。

高雄市衛生局昨天獲悉高雄市博田國際醫院疑有醫材廠商進入手術室替病患動刀情形，立即無預警進場調查，初步調查謝姓醫師有讓醫療器材廠商在手術室內進行醫療行為，依法將開罰醫師、院方各最高新台幣50萬元罰鍰；廠商人員移送司法偵辦。

謝姓醫師昨天在臉書（Facebook）上表示，當時的手術非常複雜，全部困難步驟都由他親自完成，因病患流血超過1000毫升，正在進行術中加壓止血穩定，他趁此時間請護理師和廠商測量連接橫桿的長度。

謝姓醫師喊冤，不法分子授意不肖員工偷拍病人隱私，藉此進行醫院經營鬥爭，「這幾秒（測量連接橫桿長度的時間）被不肖員工侵犯病人隱私偷拍影片，斷章取義又加大渲染污衊我4小時40分鐘幫病人賣力手術的辛苦。」

謝姓醫師表示，已配合高雄市衛生局釐清所有細節和真相，盼盡快進入法律程序。醫護人員是醫院受僱員工，不該成為鬥爭的犧牲品；「醫院員工都很認真和辛苦，尤其又經過了醫院財務收入長時間被不當挪用而欠薪、欠藥、欠手術材料的艱難時期」，大家仍堅守崗位。（編輯：張雅淨）1150205