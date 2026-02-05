高雄博田醫院涉無照廠商代刀 衛局開罰醫院、院長各50萬

手術房裡醫護人員幫病患開刀，但有民眾指控，畫面左邊的工作人員有一位是廠商，主刀的謝姓醫師則坐在一旁，民眾控訴身兼院長的他疑似讓廠商代刀，無視病患權益。

博田醫院前員工表示，「2020年起謝院長的刀都有廠商進去協助開刀，我們的正規流程應該是廠商協助送器具進去，不可以雙手上去幫病人開刀。」

衛生局無預警前往稽查，初步調查發現這名醫師從2020年就涉嫌有違法行為，醫院跟醫師都涉嫌違反《醫師法》、《醫療法》各罰50萬元。

高市衛生局醫政事務科長顏麗霜指出，「109年起即允許醫療器材商人員於手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為。」

高雄市民陳小姐說道，「他是自己親身操刀還是旁邊的助理，還是沒職業、沒證照的人幫你開？那手術房我們不可能進去嘛。」

醫師的手術排程也遭處分暫停1個月，廠商移送法辦；博田醫院則回應相信院長。

高雄博田醫院行政中心主任梁從邠回應，「本院是還沒有收到衛生局的相關公文，但是我們相信謝院長的為人，絕對不會是有這種代刀的行為。」

面對指控，院長沒現身，僅透過個人社群回應是捲入醫院經營權之爭。他澄清，病患20多年前曾動過刀要進行翻修手術，困難的步驟醫師已執行完，請護理師和廠商量測連接橫桿的長度就遭人侵犯病人隱私偷拍影片，駁斥遭斷章取義渲染他歷經4個多小時手術的辛苦；他也相信社會公義法律自有公評，已配合市府衞釐清所有細節，希望趕快進入法律程序讓事件快點落幕。

