高雄博田醫院涉無照廠商進手術室 衛生局稽查將開罰

（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄博田醫院涉讓無照廠商代刀，高雄市衛生局表示，初步調查謝姓醫師有讓醫療器材廠商在手術室內進行醫療行為，依法將罰醫師、院方各最高50萬元罰鍰；廠商人員移送司法偵辦。

台中榮總涉代刀案爭議未歇，不到一個月時間，又傳出高雄博田醫院也涉讓無照廠商代刀。媒體報導，博田醫院也涉無照廠商代刀行為，還附上一段主刀的院長坐在旁邊操作醫材的影片，形同中榮案翻版。

衛生局今晚透過新聞稿表示，今天獲悉高雄市博田國際醫院疑有醫材廠商進入手術房替病患動刀情形，立即無預警進場調查，過去未接獲相關檢舉或陳情。

衛生局表示，經初步調查謝姓醫師從民國109年起就允許醫療器材廠商在手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為；依醫療法第108條，裁處醫院最高罰鍰新台幣50萬元。醫師也將裁處最高罰鍰50萬元，並移付醫師懲戒。涉執行醫療行為的廠商人員移送司法機關偵辦。

衛生局表示，根據「醫師法」第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

此外，醫師聘僱或容留未取得合法醫師資格者執行醫療業務，處10萬元以上50萬元以下罰鍰；另外，依據醫療法第108條規定，醫療機構容留未取得合法醫師資格者執行醫療業務，處5萬元以上50萬元以下罰鍰，情節最嚴重可廢止開業執照。（編輯：黃世雅）1150204