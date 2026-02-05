高雄博田醫院涉"廠商代刀"遭罰50萬 院長移送懲戒

南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導

高雄博田醫院院長謝榮豪遭人指控，進行脊椎手術時，讓無照醫材廠商替病患動刀，不過，院長謝榮豪在臉書喊冤，表示廠商只是測量橫桿長度，並非代刀，僅坦承允許廠商進入手術室協助測量器材；衛生局介入調查後，針對醫院、院長謝榮豪重罰50萬元，並將謝榮豪移送醫師懲戒，涉嫌執行醫療行為的廠商，則移送司法機關偵辦。





病患躺在手術台上，多名醫療人員，在旁協助進行手術，但現在卻爆出，醫材廠商也陪同進場，幫忙執刀，引起譁然。投訴者：「骨釘的部分，是廠商操作，院長的每一台手術，基本上全部都有，除了一些比較小的刀，開院以來，一直都有這個問題。」被踢爆的是高雄博田國際醫院，2023年10月，謝榮豪正在幫一名80多歲的女病患，進行脊椎手術，過程中，涉嫌讓非合法的醫療人員"醫材廠商"代刀，長達30分鐘，謝榮豪則坐在一旁，遭到外界質疑，宛如之前台中榮總醫師，讓無照廠商上手術台執刀的翻版。投訴者：「廠商他們沒有醫療背景，然後透過學長帶學弟，透過開刀的訓練，等於開刀房就是他們的訓練房，院長跟廠商收回扣，也是用現金。」醫院行政中心主任梁從邠：「這個我不知道，這個我不便說明。」









被控訴的院長謝榮豪，則發文解釋，手術最困難的步驟，他都完成了，只是術中需要加壓止血，才請護理師和廠商，趁這段期間量連接橫桿的長度，沒想到被不肖員工偷拍，成了醫院經營權鬥爭的廉價工具，相信社會自有公評，希望盡快進入法律程序。法醫高大成：「但是如果叫廠商不來，我自己弄器材，可能要從1號測到14號，因為他們專業比較常常做。」高市衛生局醫政事務科科長顏麗霜：「謝姓醫師自承於109年起，即允許醫療器材商人員於手術室內，量測連結橫桿，本局依醫療法裁處醫院最高罰鍰50萬元整。」衛生局目前針對醫院、院長謝榮豪重罰50萬元，並將謝榮豪移送醫師懲戒，涉嫌執行醫療行為的廠商人員，則移送司法機關偵辦。但謝院長仍強調，絕對沒有廠商動刀的狀況，真相為何？還得等衛生局，進一步釐清。

