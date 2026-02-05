高雄博田醫院爆代刀 院長謝榮豪駁斷章取義！遭衛生局打臉送法辦

高雄博田醫院。翻攝博田醫院臉書



高雄博田國際醫院「代刀」疑雲延燒，爆料者提供手術室影片，指醫材商操作手術台、院長謝榮豪未監看；謝榮豪澄清廠商僅協助丈量橫桿長度，批斷章取義。高市府衛生局今（2/5）強調，手術中醫材操作須由醫師或醫事人員執行，「醫材人員」涉違法，已依《醫師法》移送司法偵辦。

據爆料者向媒體表示，影片拍攝於手術室外，時間長度約 5 秒，內容揭露手術台上由醫材商操作，院長謝榮豪則坐在旁邊，未對手術進行監看；爆料者指出，博田醫院自開院至今約6年，謝榮豪執行手術時常與廠商同場操作，只有小刀步驟由醫師自行完成，批評廠商缺乏醫師專業，院方將手術室視為「訓練場」，擔心病患權益未獲保障。

對此，謝榮豪昨晚於臉書發文澄清，手術對象為20年前接受過手術的患者，因骨骼退化需翻修，手術中植入的釘棒與骨融合支架均屬健保品項，謝還強調手術中所有關鍵步驟皆由他本人完成，廠商僅協助丈量橫桿長度，以便止血，並非進行醫療行為，痛批影片斷章取義，且已侵犯病人隱私，呼籲外界勿過度解讀。

謝榮豪同時提到，院內員工皆努力工作，即使面臨醫院財務壓力仍堅守崗位，質疑有心人利用偷拍影片作為先前經營權爭議的工具，帶有刻意攻擊意味。

高市府衛生局表示，醫療器材相關操作屬手術醫療業務範疇，依法應由醫師或醫事人員執行，經行政調查認定，該「醫材人員」涉違法執行醫療行為，已依《醫師法》第 28 條移送司法偵辦，衛生局將持續監督博田醫院配合調查，釐清事實並保障病人權益。

