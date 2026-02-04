高雄博田醫院爆無照廠商代刀 衛生局開鍘重罰100萬

高雄博田國際醫院醫師謝榮豪遠離手術台，留下廠商在手術台上，衛生局稽查後開罰100萬元。（讀者提供）



《上報》今天（4日）揭發高雄博田國際醫院無照廠商進入手術房替病患動刀，並曝光獨家影片，影片中只見無照廠商忙碌處理病患，主刀醫師謝榮豪坐在一旁玩醫療衛材，連監看的動作都沒有，讓家屬痛斥不把人命當一回事。高雄市衛生局獲悉報導，啟動調查，院長謝榮豪坦承自2020年起即允許醫材商進入手術房執行手術行為，衛生局依法對謝榮豪、博田醫院各裁處50萬元罰鍰，全案移送地檢署偵辦。

無照廠商幫忙開刀 主治醫師一旁玩衛材

根據《上報》取得的獨家爆料影片，2023年10月5日在博田醫院手術房內，一名80多歲女患者正在進行腰椎間盤手術，手術名稱為「安裝腰椎第三、四節椎體護架、拔除第四、五節補釘」，手術時間約4小時40分鐘。未料手術中途換成廠商刷手上手術台，廠商留在手術台長達半小時，主刀醫師謝榮豪卻坐在一旁把玩無菌衛材，連目視手術過程都沒有。

高雄市衛生局指出，經初步調查謝榮豪醫師承認於109年起，就允許醫療器材商人員在手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，衛生局依《醫療法》108條裁處醫院最高罰鍰50萬元整，並暫停謝榮豪手術排程1個月進一步調查釐清；針對謝姓醫師依醫師法裁處最高罰鍰50萬元整並移付醫師懲戒；涉執行醫療行為之廠商人員移送司法機關偵辦。

衛生局認定違法 醫院、醫師及廠商面臨處分

衛生局說明，依據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。另依同法第28條之4規定，醫師聘僱或容留違反第28條規定之人員執行醫療業務，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

另外，依據《醫療法》第108條規定，醫療機構容留違反醫師法第28條規定之人員執行醫療業務，處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處1個月以上1年以下停業處分或廢止其開業執照。（責任編輯：殷偵維）

