高雄博田醫院爆「廠商執刀」爭議 衛生局重罰院方、醫師各50萬元

高雄博田國際醫院今（2/4）遭爆院長謝榮豪在手術過程中，疑似讓未具醫師資格的醫療器材廠商人員進入無菌區、甚至上手術台執行醫療行為。高雄市衛生局表示，獲悉後立即無預警進場稽查，並已完成初步調查。

根據調查內容，謝榮豪為脊椎及神經外科醫師，遭指於2023年10月替一名80多歲婦人進行腰椎間盤手術時，醫材廠商人員全程在場，手術進行至一半還刷手進入手術台操作。相關畫面曝光後引發外界譁然，被質疑是台中榮總事件的翻版。

高雄市衛生局表示，先前並未接獲相關檢舉或陳情，本案係因媒體報導曝光後，即刻啟動調查；調查發現，謝姓醫師自承早在2020年起，即允許醫療器材商人員於手術室內從事量測連結橫桿、混合骨水泥等行為。雖強調為輔助手術流程，但該行為已涉及未具醫師資格者執行醫療業務，明顯違反相關法規。

衛生局因此依《醫療法》第108條，對博田國際醫院裁處最高罰鍰新台幣50萬元，並視情節暫停謝姓醫師手術排程1個月，以利進一步調查釐清責任歸屬。同時，針對謝榮豪本人，則依《醫師法》裁處最高罰鍰50萬元，並移付醫師懲戒程序處理；至於實際涉入手術、執行醫療行為的醫材廠商人員，相關事證已移送司法機關偵辦。

衛生局也重申，《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，將處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金；若醫師聘僱或容留違反該條規定的人員執行醫療業務，依同法第28條之4，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

此外，依《醫療法》第108條，醫療機構若容留違反《醫師法》第28條之人員執行醫療業務，除可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰外，主管機關亦得依違規情節，對相關診療科別、服務項目，或門診、住院業務，處以1個月以上、1年以下停業處分，最重可廢止其開業執照。

