高雄博田醫院爆「廠商執刀」爭議 衛生局重罰院方、醫師各50萬元
高雄博田國際醫院今（2/4）遭爆院長謝榮豪在手術過程中，疑似讓未具醫師資格的醫療器材廠商人員進入無菌區、甚至上手術台執行醫療行為。高雄市衛生局表示，獲悉後立即無預警進場稽查，並已完成初步調查。
根據調查內容，謝榮豪為脊椎及神經外科醫師，遭指於2023年10月替一名80多歲婦人進行腰椎間盤手術時，醫材廠商人員全程在場，手術進行至一半還刷手進入手術台操作。相關畫面曝光後引發外界譁然，被質疑是台中榮總事件的翻版。
高雄市衛生局表示，先前並未接獲相關檢舉或陳情，本案係因媒體報導曝光後，即刻啟動調查；調查發現，謝姓醫師自承早在2020年起，即允許醫療器材商人員於手術室內從事量測連結橫桿、混合骨水泥等行為。雖強調為輔助手術流程，但該行為已涉及未具醫師資格者執行醫療業務，明顯違反相關法規。
衛生局因此依《醫療法》第108條，對博田國際醫院裁處最高罰鍰新台幣50萬元，並視情節暫停謝姓醫師手術排程1個月，以利進一步調查釐清責任歸屬。同時，針對謝榮豪本人，則依《醫師法》裁處最高罰鍰50萬元，並移付醫師懲戒程序處理；至於實際涉入手術、執行醫療行為的醫材廠商人員，相關事證已移送司法機關偵辦。
衛生局也重申，《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，將處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金；若醫師聘僱或容留違反該條規定的人員執行醫療業務，依同法第28條之4，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。
此外，依《醫療法》第108條，醫療機構若容留違反《醫師法》第28條之人員執行醫療業務，除可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰外，主管機關亦得依違規情節，對相關診療科別、服務項目，或門診、住院業務，處以1個月以上、1年以下停業處分，最重可廢止其開業執照。
更多太報報導
台南隨機殺人影片曝！足療師失戀突抓狂 路人慘痛爬進派出所仍遭捅
和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」
晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」
其他人也在看
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
遭砍警頭部中2刀 顱骨骨裂傷勢重ICU觀察中｜#鏡新聞
持續追蹤這起市場隨機砍人案，31歲朱姓員警遭嫌犯砍中兩刀，造成額頭7公分、頭頂10公分撕裂傷，還有局部顱骨骨裂，所幸沒有生命危險。案發當下員警對嫌犯開了兩槍，還有三名民眾合力壓制，其中55歲羅姓男子見義勇為，卻遭員警開槍誤擊，打穿了左手掌，幸好送醫後沒有大礙。
中榮代刀案「3醫師已恢復手術」 石崇良：屬院方權責、下周公布評鑑結果
台中榮總神經外科先前遭爆料，科主任楊孟寅、科主任鄭文郁及醫師廖致翔等3名知名醫師，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進入手術房為病患執刀。院方要求3位涉案醫師在調查期間停止手術業務，但近日媒體接獲爆料指涉案醫師已經恢復排刀。衛福部長石崇良4日表示，台中榮總院方讓3名涉案醫師恢復排刀，屬於醫院內部管理範疇。衛福部已於1月28日完成中榮「再次重點評鑑」，預計下週提出報告要求院方調整改善。
南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛!
中部中心/邱俊超 苗栗報導就在人來人往的苗栗市南苗市場，竟然有人亮刀砍警察，嚇壞攤商和買菜民眾！據了解，鍾姓嫌犯疑似借手機不成，在員警獲報到場後，持刀朝一名員警頭部狂砍，警方在過程中開槍，嫌犯胸口中彈，另一槍流彈誤擊中協助制伏的民眾手掌，全案造成3人受傷。目擊民眾在看到嫌犯送醫時，氣憤表示，救他幹嘛！嫌犯戴上氧氣罩，被運上擔架，準備送醫，目擊的民眾，仍難掩對嫌犯的怒氣，一度叫大家別救他！案發在南苗市場，原本擺滿綠油油的果菜的攤子，竟然出現員警在菜攤中穿梭，低頭找彈殼的畫面，這可不是在拍電影，市場管理單位在場指揮，要求盡速通過別停留！南苗市場警察被砍1死2傷。這起事件中，31歲朱姓員警，頭部2處刀傷，顱骨還有部分骨裂。40歲鍾姓嫌犯，胸口一處槍傷。55歲義勇羅姓民眾，在員警開槍時被波及，左手槍傷！苗栗市長趕到醫院，頒感謝狀跟小紅包，給見義勇為的羅姓民眾，他的手掌經過緊急手術，沒有大礙。另外，嫌犯受了槍傷，送醫後死亡。根據了解，40歲鍾姓嫌犯，是衛生局列管人口，這起案件是衝著警察來嗎？犯案動機等待警方後續釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛! 更多民視新聞報導中壢小客車掛變造車牌有詭！ 拒檢加速逃逸、警開12槍追捕桃園撞球場上演全武行 警快打部隊3分鐘到場壓制苗栗男子持刀襲警遭開槍！波及路人釀3傷 民眾氣罵：別救他
精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀
社會中心／綜合報導北院審理精舍命案，檢方發現一個LINE群組，成員多次提到「一切要遵從R的教導」，但「R」到底是誰？偵查中遲遲無法突破。公訴檢察官陳孟黎透過AI輔助查案，揪出R代表「仁波切」，成功突破信眾心房，證實王薀就是命案首腦。至於藝人李威雖然一再聲稱沒幫腔傷人，但家屬律師怒批，沒阻止形同共犯！藝人李威捲入精舍命案，多次出庭應訊；自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀，更是視為整起精舍殺人案的關鍵主角。因為蔡姓女會計沒處理好離婚財產官司，害他少拿百萬，涉嫌教唆信眾毆打致死。檢方從查扣手機中發現，一個名為「mission」讀書會群組，彼此多次提醒，一切要遵從R的教導，除非R指示，其他人不得擅自行動。究竟代號R是誰，沒一個人肯說，但公訴檢察官陳孟黎，竟然透過AI輔助查案，成功突破出庭者心房。時任高檢署檢察官陳孟黎（2021.10.25）表示「對於過失犯認為說，惡性比較沒有那麼重大，所以之前故意殺人，或是過失致死的，兩個刑度是相差很大的。」ＡＩ表示在英文宗教文獻中 仁波切常被簡稱為「R」（圖／民視新聞）過去曾調高檢署的北檢檢察官陳孟黎，面對地位崇高的R，沒人敢出面指認的局面，靈機一動，向AI詢問「R」在藏傳佛教代表什麼意思，得到回答，在英文宗教文獻中，仁波切常被簡稱為「R」，直接鎖定是作家王薀。一名美籍信眾，面對陳孟黎詢問，群組裡的R是誰，是不是仁波切，是不是王薀，瞬間無法招架，鬆口坦承R代表仁波切，也就是王薀，讓案情豁然開朗。非本案律師劉奕伶表示「如果本案使用AI來確認R身份，再加上其他證據，更能建構完整犯罪事實，來將王薀定罪。」自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀 涉精舍殺人案至今仍遭收押（圖／民視新聞）AI辦案早就不是第一次，包括法官透過AI協助，撰寫判決書，提高審判效率，警車也都配有「AI巡防系統」，進行車牌辨識，這回公訴檢察官，透過AI輔助，確認神秘代號R，也就是主嫌王薀，完成精舍案最後一塊拼圖。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀 更多民視新聞報導母疑餵藥"引發臟器衰竭"奪2童命 遭依殺人罪嫌移送最新／台中狠母毒2子！涉殺人罪 法官晚間裁定羈押禁見視線死角惹禍? 水泥預拌車違停起步輾過腳踏車婦
台南足療師提早3小時下班 持20公分足療刀狂砍路人！女傷者揭事發經過「以為被打」
台南市南區3日晚間8點12分發生隨機砍人案，29歲陳姓男子在金華派出所正前方的斑馬線上，突然持20公分長足療刀襲擊路過的42歲李姓男子與32歲葉姓女子，導致2人濺血送醫；對此，女子回顧事發當下原以為只是被打，未料背部已經遭刺流血，而行兇的陳姓男子近期則因與女友分手、精神恍惚，確切犯案動機仍在釐清。
台大學霸變毒梟！暗網販毒遭逮 美重判30年不得假釋
社會中心／綜合報導台大學霸林睿庠，擔任外交替代役期間，涉主導全球最大毒品暗網平台販毒，兩年前過境美國時遭逮，如今美國聯邦法院，重判他三十年且不得假釋，聯邦法官更在宣判時表示，這是他在27年半司法生涯中，見過最嚴重的毒品犯罪。而林睿庠母親求情信也曝光，透露自己在得知兒子被逮當下，全身近乎癱軟。涉嫌販毒在美落網的台大學霸林睿庠，在台灣依舊被列為外逃通緝犯，通緝時效長達40年，台大資管系畢業，擔任聖露西亞外交替代役男的他，還曾替當地警官，進行「網路犯罪與虛擬貨幣訓練課程」，前年過境美國紐約時遭逮，結果竟是私下竟主導暗網販毒，十分諷刺，如今遭到聯邦法院重判30年，還不得假釋。非本案律師包盛顥表示「根據美國刑事法律規定，跨國販賣或是運輸毒品，最重可以處無期徒刑，而根據美國量刑委員會的統計，販賣安非他命等毒品，平均刑度為10年。」林睿庠擔任外交替代役期間涉嫌販毒 前往新加坡過境美國遭逮（圖／民視新聞）根據判決指出，林睿庠以「法老」身分，在暗網經營毒品交易平台，當中有40萬買家帳號、1800名供應商，促成64萬筆交易，販毒總量超過1噸，交易金額高達1.05億美金，光是每筆收取5%服務費，獲利就超過600萬美金，法院依共謀販毒、洗錢等罪，重判他30年，出獄後還得監管5年。聯邦檢察官克雷頓，痛批他是世界上最猖獗的毒販之一，他的罪行造成毀滅性後果。聯邦法官麥瑪洪更強調，這是他27年半司法生涯中，見過最離譜的毒品犯罪案。非本案律師包盛顥表示「雖然被告家屬等人，曾多次向法院爭取從輕量刑，然而法院考量被告犯罪情節，判處30年有期徒刑，並且不得假釋，可以說是相當嚴厲之重判。」美國聯邦法院今重判林睿庠三十年 法官表示執法27年半見過最離譜毒品案（圖／民視新聞）隨著案件判決出爐，林睿庠母親求情信也曝光，他表示在得知孩子被美國FBI拘留當下，幾乎癱軟完全無法思考，無法理解一個，「積極進取、樂於助人、溫暖體貼」的他，怎麼會與司法問題有任何牽連。強調睿庠是她「引以為傲的孩子」，甚至還有台大資管所教授，也替林睿庠求情，只是聯邦法官似乎不受「悲情牌」影響，罕見做出重判。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：台大學霸變毒梟！暗網販毒遭逮 美聯邦法院重判３０年不得假釋 更多民視新聞報導暗網暱稱「法老王」！25歲台大學霸林睿庠遭重判30年 美檢：猖獗毒販黃國昌轟谷立言「介入台灣內政」 周軒嗆：沒看過他批習近平、王滬寧最新／台南足療師「持刀瘋砍路人」2重傷 被依殺人未遂罪聲押
台南隨機砍人釀3傷！黃偉哲到醫院慰問傷者
台南隨機砍人釀3傷！黃偉哲到醫院慰問傷者
台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶
南部中心／鄭博暉、林俊明、劉安晉 台南市報導隨機傷人的陳男，在按摩店專職修腳皮，案發當天，在工作期間走出店外，心事重重、神情恍惚，沒想突然抓狂行凶，同事聽到都很訝異，透露他平常脾氣溫和話不多，推測是跟女友感情生變，才會失控。嫌犯被依傷害罪嫌移送台南地檢署，由檢方複訊。凶嫌陳男案發當天，工作期間走出店外後，就失控了！（圖／民視新聞）從按摩店走出來，看起來心事重重的男子，就是凶嫌陳男，案發當天，工作期間走出店外後，就失控了。凶嫌同事表示：「他大概來一個多月，快兩個月這樣子，他平常都在睡覺比較多，睡覺時間比較長一點，在我們這邊算兼職的啦，就是修腳皮這樣子。」陳姓男子，去年12月才到按摩店工作，專職幫客人修腳皮，這次傷人的凶器，也是他平時帶在身上的足療刀，平常安安靜靜話不多，工作空檔也少有跟人互動，誰也沒想到，竟會在街上隨機攻擊路人。凶嫌同事說：「上個月才跟他女朋友分手而已，他跟我說他不是，他就是從北部下來的這樣子，他是跟他女友一起下來，就蠻驚訝的，他平常沒什麼，沒什麼攻擊傾向這樣子。」陳男29歲，和女友一起從北部，回到台南就業，疑似感情生變，上班開始情緒恍惚，他被警方逮捕後也供稱，自己有服用身心科開出的抗憂鬱藥物，因為擔心同事看見，自行停藥了一段時間。勇警王聖豪，備勤當下第一時間，一出派出所門口，就當機立斷的壓制逮捕兇嫌！（圖／民視新聞）台南第六分局副分局長林佳輝表示：「近期疑似因感情因素，精神恍惚，其傷人動機 正積極調查中。」也幸好從警七年，本身還是從陸軍上尉，轉成警職工作王聖豪，備勤當下第一時間，一出派出所門口，就當機立斷的壓制逮捕兇嫌。台南市金華派出所員警王聖豪強調：「那時候沒有想那麼多，就看到有民眾有危險，然後就是直接前往制止，是沒跟家裡人告知太多，怕他們擔心。」陳姓嫌犯隨後也被移送地檢署，確切的犯案動機，還得由檢警深入追查，才能進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：台南29歲足療師揮刀隨機傷人! 疑因"感情問題"行凶 更多民視新聞報導足療師「追砍路人」釀3傷！黃偉哲公布「最新影片」苗栗男「揚言開殺」警遭砍！凶嫌「中1槍」民眾被波及快訊／苗栗苗南市場隨機砍人！警頭部遭砍2刀 兇嫌胸口中彈
北市57歲婦遇戀愛詐騙！面交遭劫700萬 車手追搶匪畫面曝光
台北市大同區驚傳飛車搶奪案，1名57歲許姓女子，先前遇上虛擬貨幣投資詐騙，3日交付現金700萬元現金給張姓車手；孰料，張男順利取得鉅款後，突然出現第三方當街搶劫，直接搶走裝有700萬元手提袋，稍早監視器畫面也隨之曝光。
男隨機攻擊稱剛失戀 警：曾北漂有毒品前科
台南市 / 綜合報導 這次隨機攻擊路人的29歲陳姓凶嫌，是案發現場旁的一家健康養生館的兼職修腳皮師，業者表示，他去年(114)12月才到足療館工作，平常不太說話，幫客人修腳皮之外幾乎都是在睡覺，上個月才剛跟女友分手，而根據警方調查，他曾北漂謀生，有毒品前科，被他攻擊的62歲李姓男子與32歲葉姓女子分別背部和腹部穿刺傷，所幸都沒有生命危險！戴著安全帽被帶出派出所，準備押解到地檢署，面對記者的追問，陳姓凶嫌沒回答半句，而他是一名修腳皮師，工作的健康養生館，離犯案現場不到30公尺。看到店裡的監視器，他在昨(3)日晚間7點54分時，走出店門口一下下，接著又走進店內，拿著包包出現，走出店外，一路走在騎樓，接下來事件就發生了。健康養生館店長：「他平時不太說話，感覺起來個性很溫和，不過是有聽說，他上個月剛跟女友分手，近期情緒似乎蠻低落的。」根據警方的初步調查，陳姓凶嫌是台南人，曾北漂謀生，有毒品前科，而被刺傷的兩名傷者，62歲的李姓男子，腹部刺傷開刀治療，32歲的葉姓女子，背部穿刺傷，市長黃偉哲第一時間，前往醫院探視。女子是買晚餐，李姓男子則是外出購物，兩人目前都還在住院治療中，所幸都沒有生命危險，只是突來的恐怖攻擊，心裡的陰影，恐怕短時間還揮之不去。 原始連結
中榮涉代刀 石崇良：已再次評鑑、最快下週提報告
（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台中榮總涉無照廠商代刀案，3名遭停職醫師竟悄悄恢復手術。衛福部長石崇良今天說，院內調查已結束，職務調整屬內部管理，已再次重點評鑑，最快下週提出報告，請院方改善。
台版"創造安娜"! 屏東女業務"假冒上流"斂財逾千萬
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙手法，被形容宛如影集"創造安娜"的陳姓女業務，導致12人受害，吸金超過千萬元，雖然她去年9月才被抓，但訊後請回，不料她繼續在外犯案，這回檢方依法將她拘提到案，向法院聲請羈押獲准，同時追查是否還有其他未曝光的受害者。陳姓女業務，詐騙吸金超過千萬元，這回檢方依法將她拘提到案，向法院聲請羈押獲准。（圖／民視新聞）電影台詞：「她冒充名媛，企圖竊取數百萬元。」冒牌富二代，混入上流社會，精心策畫騙局，最後詐騙數百萬美元，知名影集"創造安娜"劇情，竟是屏東這名女業務的日常。警方vs.陳姓女業務：「這是檢察官地檢署，開的拘票。」這名女子，是離職的車商業務，卻利用熟客信任，詐騙車貸，已經有超過10多人受害，吸金超過千萬元，雖然她去年9月才被抓，但訊後請回，不料她抓不怕，繼續在外犯案。陳姓女業務，詐騙吸金超過千萬元，這回檢方依法將她拘提到案，向法院聲請羈押獲准。（圖／民視新聞）被害者認為，離職女業務就是看準車商知名度高，能讓許多被害者放下戒心匯款，才會持續在外詐騙，但這回檢方，將她拘提到案，召開羈押庭，陳女羈押獲准。這場宛如影集的安娜騙局，吸金超過千萬，是否還有其他未曝光的受害者，得等檢調，具續深入調查。原文出處：台版「創造安娜」！ 屏東女業務羈押獲准 「假冒上流」斂財逾千萬 更多民視新聞報導赴日購物「幫小偷買單」！他揭惡劣手法：店家難查…《超級冰冰Show》正妹班底再突破！蔡亞露瘋狂斜槓 合體董至成一事不藏了被姊夫嗆「政治災難、沒道德」！徐巧芯再切割：杜秉澄不是家人
台大學霸變毒梟！暗網販毒獲利33億 遭重判30年不得假釋
【緯來新聞網】2001年出生的台灣大學資管系畢業生林睿庠利用外交替代役身分掩護，自2020年涉使用化
偵辦京華城案威逼沈慶京？檢評會認林俊言「行為不當」 移請新北檢適當處分
新北地檢署主任檢察官林俊言，在台北地檢署任職期間偵辦京華城弊案，遭威京集團主席沈慶京指控偵訊時間過長、偵訊時提到「你們中國人就是這樣想的」等與案件無關之事、以及將偵訊內容洩露給媒體等4大部分，並透過律師團請求檢評會進行個案評鑑，檢評會調查後認為請求全不成立，但對於偵訊時間過長及談及與案情無關的部分，認為已逾越《檢察官倫理規範》，決議移請新北地檢署為適當處分。......
台南警所前隨機砍人 2路人過馬路遭持刀猛刺｜#鏡新聞
台南發生隨機砍人案！一名29歲的陳姓男子，昨天（2/3）晚上提早3小時，從足療館下班後，在距離50公尺左右的派出所前，持足療刀隨機砍傷斑馬線上的2名路人，其中一名男子腹部受傷、大量失血，跑到派出所求救，員警立刻一擁而上將嫌犯逮捕。根據了解，這名嫌犯上個月跟女友分手後，疑似精神恍惚、心情不好，是否因此犯下隨機砍人案？由於他不配合偵訊，警方還要持續釐清，他的犯案動機。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...