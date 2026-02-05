高雄博田醫院遭爆廠商代刀 院長謝榮豪喊冤：經營權鬥爭

高雄博田國際醫院5日傳出疑廠商代刀案，全案仍在調查中。（紀爰攝）

高雄博田國際醫院5日傳出疑廠商代刀案，爆料者向媒體提供一段從開刀房外隔著玻璃往內拍攝的5秒鐘影片，可見手術台上由醫材商從事醫療行為，主刀醫師、博田醫院院長謝榮豪則坐在一旁未監看，被質疑違法；謝榮豪昨晚在臉書上發文澄清，廠商當時為協助丈量連接橫桿長度，認為爆料者斷章取義；目前博田醫院未正面回應，僅表示，將配合高市衛生局調查。

爆料者向媒體指出，從博田醫院開院至今6年，謝榮豪執行手術幾乎都與廠商一起操作，只有小刀才自己開，而廠商都沒有醫師專業，皆由學長帶學弟，把開刀房當成是訓練房，認為病患權益未受到保障。

謝榮豪昨晚在臉書上發文說明，此案為20年前開過刀的阿姨，因鄰近節又退化損壞需要翻修手術，植入釘棒和骨融合支架完全是健保品項，手術當天，他全部困難的步驟都完成，為了止血，請護理師和廠商協助丈量連接橫桿的長度，結果卻被拍下影片造成誤會，該影片也已經侵犯病人隱私。

謝榮豪也提及，醫院員工都很認真辛苦，尤其經過長時間醫院財務收入不穩的艱難時期，大家仍堅守崗位，認為是有心人利用偷拍影片，作為先前經營權鬥爭的工具。

衛生局昨晚指出，將依《醫療法》108條裁處博田醫院最高罰鍰50萬元，並暫停謝榮豪醫師手術排程1個月調查釐清；另針對謝榮豪依《醫師法》裁處最高罰鍰50萬元整並移付醫師懲戒。對此，博田醫院未正面回應，僅表示將配合衛生局調查。

