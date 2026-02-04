高雄博田醫院遭爆「院長手術廠商執刀」 本人回應了：家族鬥爭陷害

高雄博田醫院也遭爆醫材商違法進手術室代為執刀，且當事醫師竟是院長謝榮豪本人。（圖／取自博田醫院官網）

台中榮總日前爆出3名神經外科名醫找醫材廠商幫忙動手術一事，引發軒然大波，三名醫師一度遭重懲禁動手術，直到近日調查完成才解禁。未料高雄知名的「博田醫院」也爆發類似案件，且涉案者竟是院長本人，對此院長謝榮豪喊冤，稱是家族鬥爭。

2023年10月5日，一名80多歲女性在進行腰椎間盤手術，時間長達近5小時，影片卻可見手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師跟主刀醫師謝榮豪外，竟有一名無照的醫材廠商業務，在手術台無菌區執行手術行為，謝榮豪卻坐在一旁把玩醫療衛材，遭批根本不把病患生命當一回事。

廣告 廣告

據了解，對此謝榮豪本人辯稱所有最關鍵、複雜的步驟都是自己親自完成，絕對沒有代刀行為，是手術進行到一個段落，打釘程序結束後，才交由專科護理師指揮廠商協助擺放螺帽與橫槓，最後由他上台確認鎖緊並完成縫合，沒有違法，還稱是家族鬥爭，反控錄影者侵害病人隱私。

對此衛生局表示經初步調查，謝姓醫師自承自民國109年起，即允許醫療器材商人員於手術室內進行量測連結橫桿、混合骨水泥等行為，衛生局認定醫院管理及醫師監督均有缺失，已依《醫療法》第108條與《醫師法》對博田國際醫院與院長謝榮豪各裁處新台幣50萬元，合計100萬元、暫停謝姓醫師手術排程1個月，並移送醫師懲戒委員會審議；針對涉嫌實際執行醫療行為的廠商人員，已移送司法機關偵辦。

更多中時新聞網報導

温昇豪江宏傑 敲碗《客家廚房3》

第68屆葛萊美 肯卓克拉瑪抱5獎

LiSA 6月攻蛋 中文祝歌迷「馬上有票」