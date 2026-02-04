高雄博田醫院「廠商執刀」遭開罰 院長喊冤：「偷拍抹黑」變成醫院鬥爭工具

被指控「廠商操刀」，博田醫院院長謝榮豪發聲駁斥。翻攝謝榮豪、博田醫院臉書



高雄博田國際醫院今天（2／4）被爆出，院長謝榮豪被控在手術過程中，疑似讓未具醫師資格的醫療器材廠商人員進入無菌區、甚至上手術台執行醫療行為，也被認為是「中榮翻版」。對此，高雄市衛生局表示，立即進場稽查，並已完成初步調查。謝榮豪今天晚間也發出聲明，指控斷章取義抹黑，變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具。

根據衛生局初步調查內容，謝榮豪被指於2023年10月替一名80多歲婦人進行腰椎間盤手術時，醫材廠商人員全程在場，手術進行至一半還刷手進入手術台操作。

謝榮豪今晚發文澄清，「這是一台很複雜約二十年前開過刀的阿姨，因為鄰近節又退化壞掉需要翻修手術。她們尋訪很多地方，最後是我扛下這困難複雜吃力不討好的工作。植入釘棒和骨融合支架完全是健保品項，不讓老人家多花錢。」

謝榮豪指出，「全部困難的步驟我都完成了，因為流血也多了（超過一千毫升不能埋頭硬拼）需要術中加壓止血穩定一下。因此趁這時間請護理師和廠商量一下連接橫桿的長度（這個病人骨質脆弱有些植入點又坍陷不能用，所以兩側不一樣尺寸），就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染就要污衊我四個小時四十分鐘幫病人賣力手術的辛苦。」

謝榮豪痛批，「低成本的斷章取義抹黑，可悲的變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具！卻可能傷害了一大群努力為台灣病人努力奮鬥堅持的醫療人員。」

謝榮豪質疑，「為什麼不肖員工可以被不法分子授意偷偷拍攝來院就醫的病患來達到醫院經營權鬥爭的工具？我們只是在醫院受雇的員工，不該成為鬥爭的犧牲品。醫院員工都很認真辛苦，尤其又經過了好長時間因爲醫院財務收入都被不當挪用而產生了欠薪欠藥欠手術材料等誇張艱難時期，我們依然堅守崗位。」

謝榮豪強調，「我相信社會公義法律自有公評。剛剛也完全配合辛苦的高雄市衞生局長官和人員釐清所有細節和真相。我希望趕快進入法律程序。不要浪費新聞媒體資源。醫院經營權紛爭家族鬥爭，完全不關我的事，我連0.00001％都沒有！我只負責盡心盡力醫治病人。」

