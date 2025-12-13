高雄一處購物中心商圈大道週六舉辦了盛大的卡通氣球遊行活動，超過20個巨型卡通原創角色升空遊行，吸引眾多民眾前來觀賞。活動中不僅有廣受小朋友喜愛的卡通角色如貓貓蟲咖波、波麗等，還有人氣樂團告五人與其吉祥物告五豬共同參與，為高雄增添了獨特而可愛的風景。許多家長更是一早就帶著孩子前來卡位，希望能拍下這難得的精彩畫面，留下美好回憶。

高雄卡通巨型氣球遊行！超萌「貓貓蟲咖波」現身 民眾爭相卡位搶拍。(圖／TVBS)

高雄的購物中心商圈大道在週六被眾多巨型卡通氣球所環繞，場面十分壯觀。這次遊行展示了20個以上的人氣卡通氣球角色，其中包括霸王奧特曼、波麗以及深受歡迎的貓貓蟲咖波等。活動主持人表示，奧特曼在空中飄浮、特寫、轉圈，努力照顧四周所有期待的粉絲們。

廣告 廣告

高雄卡通巨型氣球遊行！超萌「貓貓蟲咖波」現身 民眾爭相卡位搶拍。(圖／TVBS)

當貓貓蟲咖波出現時，許多爸媽即使抱著小孩，也努力高舉手機相機，希望能拍下這珍貴的回憶。活動主持人特別強調，咖波並不是毛毛蟲，而是貓貓蟲，這個可愛的角色已經成為許多人的最愛。

高雄巨大卡通氣球遊行!「咖波.告五豬」超萌。(圖／TVBS)

遊行現場吸引了大量遊客，有些人更是一早就來到現場卡位。一位參與活動的民眾表示，他非常期待見到告五人以及他們的吉祥物告五豬，因為這是新的且相當特別的體驗。果然不負期待，人氣樂團告五人帶著告五豬前後同行出現在遊行中。

高雄巨大卡通氣球遊行!「咖波.告五豬」超萌。(圖／TVBS)

這次巨型卡通氣球遊行為高雄增添了特殊有趣的可愛風景，讓參與的大小朋友都留下了難忘的回憶。跟著這些巨萌氣球一同參加遊行，港都的街道也因此多了一份獨特的魅力。

更多 TVBS 報導

噁警偷拍報案女還「AI合成裸照」！多人慘受害 處分曝光

高雄駁二動漫祭ｘ軍武震撼登場 雲豹戰車、黑鷹直升機超吸睛

「水彈女王」權恩妃壓軸！高雄跨年獨家登台 LU典將合體

毒品交易沉浸式體驗？高雄毒販公園埋太多忘了在哪 緝毒犬挖出

